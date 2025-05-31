زيت الخردل.. فوائد مذهلة لصحة الشعر أبرزها تقوية الجذور وتقليل القشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد زيت الخردل من الزيوت الطبيعية الشائعة في الاستخدام اليومي، ويشتهر بفوائده الصحية المتعددة، لكن ما يجهله كثيرون هو أثره الإيجابي الكبير على صحة الشعر وفروة الرأس.



ووفقًا لما أورده موقع The Health Site، يتمتع زيت الخردل بخصائص فريدة تجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالشعر، نظرًا لغناه بالفيتامينات، والمعادن، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

فيما يلي أبرز فوائد زيت الخردل للشعر:

1. تعزيز تدفق الدم لفروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس بزيت الخردل على تحفيز الدورة الدموية، ما يساهم في إيصال كميات أكبر من الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تعزيز نمو شعر صحي وقوي.

2. تقليل القشرة والحكة

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يُساهم زيت الخردل في مكافحة قشرة الرأس وتهدئة الحكة. كما يعمل على تنقية فروة الرأس وتهيئتها لنمو شعر صحي.

3. تغذية بصيلات الشعر

يحتوي زيت الخردل على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في ترطيب وتغذية بصيلات الشعر، مما يقلل من فرص تساقطه ويساهم في نموه بشكل أفضل.

4. تقوية جذور الشعر

يساعد زيت الخردل على تقوية الجذور، ما يقلل من احتمالية تكسر الشعر أو تساقطه، ويمنع تقصف الأطراف الناتج عن الجفاف أو ضعف التغذية.

5. تحسين ملمس الشعر ولمعانه

يُعرف زيت الخردل بقدرته على تحسين ملمس الشعر، إذ يمنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا، ويُقلل من التجعد، مما يُسهل تصفيفه ويُعزز مظهره الحيوي.

نصيحة:

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام زيت الخردل كقناع للشعر مرة إلى مرتين أسبوعيًا، وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

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