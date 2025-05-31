فتح ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

MENAFN - Palestine News Network ) ‏رام الله 31-5-2025 وفا- رحبت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها في الخارج جمال نزال، عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير، بقرار بلدية برشلونة قطع علاقاتها مع تل أبيب.

وقال نزال في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذا القرار مشرف من الدرجة الأولى، مضيفا أنه من غير المعقول أن تستمر أي أطراف عالمية بأي شكل من أشكال تعاونها مع إسرائيل في ظل الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وتابع: "تدعو فتح كل أحزاب العالم إلى إعلاء صوتها بشكل مسموع وحاسم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بكل تجلياته المرئية والمخفية على السواء"، معتبرا أن ما يجري في اليوم لا يقتصر في إثارة الرعب على فلسطين أو ما حولها، إنما يعكس خللا مخيفا في النظام العالمي ككل، سواء لدى الشعوب التي تدرك ذلك أو التي لم تُدركه بعد.

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