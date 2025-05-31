نتنياهو يخضع لـإجراء طبي بالمستشفى: ليفين قائما بأعمال رئيس الحكومة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- نتنياهو خضع صباح اليوم لفحص تنظير القولون في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.وتعيين كاتس قائما بأعمال رئيس الكابينيت السياسي – الأمني.

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لفحص تنظير القولون في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وكان نتنياهو قد خضع قبل خمسة أشهر لعملية جراحية لاستئصال البروستات في مستشفى هداسا - عين كارم. وفي حينه، أعلن الطبيب الجراح، بروفيسور عوفِر غوفريت، بعد العملية الجراحية أنه "لا يوجد تخوف من ورم أو سرطان".

وبسبب الإجراء الطبي لنتنياهو، صادق الوزراء الإسرائيليون من خلال استفتاء هاتفي على تعيين وزير القضاء، ياريف ليفين، قائما بأعمال رئيس الحكومة، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم إلى حين انتهاء إجراءات العملية الجراحية لنتنياهو.

وحسب قرار الحكومة، فإن ليفين مخوّل بالدعوة إلى اجتماعات للحكومة وإدارتها كلما كانت هناك ضرورة لذلك، كما تقرر تعيين وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قائما بأعمال اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، أي الكابينيت السياسي – الأمني، بسبب العملية الجراحية لنتنياهو.

وتأتي العملية الجراحية التي خضع لها نتنياهو في الوقت الذي ستنتقل فيه محاكمته، الأسبوع المقبل، إلى مرحلة الاستجواب المضاد من جانب النيابة العامة، بعد أن تركزت المرحلة الأولى على شهادته وإجابته على أسئلة محاميه.

وكان نتنياهو قد طلب من المحكمة بعد العملية الجراحية في حينه أن تتوقف جلسات محاكمته، لكنه بعد أيام معدودة شارك في تصويت في الكنيست، وبعدها قررت المحكمة إرجاء جلسات محاكمته لأسبوعين شريطة أن يبقى في منزله.