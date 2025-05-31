تقرير: 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء

تقرير: 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء
ووفقًا لتقرير الوكالة، السبت، تعمدت قوات الاحتلال "تدمير المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج"، كما "ومنعت صيد الأسماك بشكل شبه كامل، ودمَّرت معظم قوارب الصيد".
إلى ذلك، أشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال فرضت منطقة عازلة "بعرض كيلومتر واحد تقريبًا على طول قطاع غزة" و"تحظر تمامًا على سكان غزة الوصول إلى منطقة لا تقل عن 2-3 كيلومترات".
من جهة أخرى، نقل الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح السبت، عن مصادر في الجيش (لم يسمها) أن قواته في قطاع غزة "حققت تقدمًا، الليلة الماضية، الجمعة، من حيث السيطرة على أجزاء إضافية من مدينة خانيونس وتطهيرها"، بحسب تعبيره.
ووفقًا للمصدر "معظم أنحاء المدينة باتت خالية من المدنيين"، لكن مسلحين "يختبئون فوق الأرض وتحتها".
وأضاف المصدر أن "الجيش لا يكتفي باحتلال الأراضي فحسب، بل يقوم بتنفيذ تدمير ممنهج للبنى التحتية" بحيث "يستحيل العودة إليها".
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