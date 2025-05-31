تقرير: 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أفادت وكالة CNN الأميركية بأنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس، بات ما يقرب من 80% من قطاع غزة يصنّف إسرائيليًا كمنطقة عسكرية، أو صدرت بحقه أوامر إخلاء للأهالي.

ووفقًا لتقرير الوكالة، السبت، تعمدت قوات الاحتلال "تدمير المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج"، كما "ومنعت صيد الأسماك بشكل شبه كامل، ودمَّرت معظم قوارب الصيد".

إلى ذلك، أشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال فرضت منطقة عازلة "بعرض كيلومتر واحد تقريبًا على طول قطاع غزة" و"تحظر تمامًا على سكان غزة الوصول إلى منطقة لا تقل عن 2-3 كيلومترات".

من جهة أخرى، نقل الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح السبت، عن مصادر في الجيش (لم يسمها) أن قواته في قطاع غزة "حققت تقدمًا، الليلة الماضية، الجمعة، من حيث السيطرة على أجزاء إضافية من مدينة خانيونس وتطهيرها"، بحسب تعبيره.

ووفقًا للمصدر "معظم أنحاء المدينة باتت خالية من المدنيين"، لكن مسلحين "يختبئون فوق الأرض وتحتها".

وأضاف المصدر أن "الجيش لا يكتفي باحتلال الأراضي فحسب، بل يقوم بتنفيذ تدمير ممنهج للبنى التحتية" بحيث "يستحيل العودة إليها".