وزير الاوقاف يترأس اجتماع لجنة الحج العليا في مكة المكرمة

وزير الاوقاف يترأس اجتماع لجنة الحج العليا في مكة المكرمة
واستعرض وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في مستهل الاجتماع، آخر الترتيبات المتعلقة بتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتنظيم حركة الحافلات، وتوزيع الحجاج على الخيام، وتسكينهم في مخيم دولة فلسطين.
وأكد أبو الرب جاهزية الطواقم الإدارية والإرشادية لمرافقة الحجاج، وفق خطة دقيقة وُضعت مسبقا لضمان انسيابية الأداء وسلامة الحجاج.
من جانبه، قدم مدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي، عرضا مفصلا حول خطة العمل والاتصالات التي أجريت مع الجهات السعودية ذات العلاقة، لمتابعة احتياجات بعثة الحج الفلسطينية وتنسيق الجهود الميدانية.
وأكد نجم خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل بالخطة الموضوعة، والعمل بروح الفريق والتعاون، مشددا على أن لجنة الحج العليا ستواصل اجتماعاتها اليومية لمتابعة تنفيذ المهام ميدانيًا، وأن على جميع الفرق في مختلف المواقع رفع تقارير يومية لضمان أفضل خدمة ممكنة لحجاج دولة فلسطين.
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