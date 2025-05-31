وزير الاوقاف يترأس اجتماع لجنة الحج العليا في مكة المكرمة

MENAFN - Palestine News Network ) مكة المكرمة /PNN- ترأس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية محمد مصطفى نجم، اليوم السبت، اجتماع لجنة الحج العليا في مكة المكرمة، بحضور كافة أعضاء اللجنة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لموسم حج هذا العام.

واستعرض وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في مستهل الاجتماع، آخر الترتيبات المتعلقة بتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتنظيم حركة الحافلات، وتوزيع الحجاج على الخيام، وتسكينهم في مخيم دولة فلسطين.

وأكد أبو الرب جاهزية الطواقم الإدارية والإرشادية لمرافقة الحجاج، وفق خطة دقيقة وُضعت مسبقا لضمان انسيابية الأداء وسلامة الحجاج.

من جانبه، قدم مدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي، عرضا مفصلا حول خطة العمل والاتصالات التي أجريت مع الجهات السعودية ذات العلاقة، لمتابعة احتياجات بعثة الحج الفلسطينية وتنسيق الجهود الميدانية.

وأكد نجم خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل بالخطة الموضوعة، والعمل بروح الفريق والتعاون، مشددا على أن لجنة الحج العليا ستواصل اجتماعاتها اليومية لمتابعة تنفيذ المهام ميدانيًا، وأن على جميع الفرق في مختلف المواقع رفع تقارير يومية لضمان أفضل خدمة ممكنة لحجاج دولة فلسطين.

ـــــ