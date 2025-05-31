شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن وعُمان بالمدن الرياضية

شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن وعُمان بالمدن الرياضية
خبرني - أعلنت وزارة الشباب عن نصب شاشات عرض عملاقة في العاصمة عمان وجميع المدن الرياضية بمختلف محافظات المملكة، لتمكين عشاق كرة القدم من متابعة مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام المنتخب العُماني الشقيق.
وستقام المباراة يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، حيث تدعو الوزارة الجماهير للحضور والاستمتاع بأجواء حماسية داعمة للنشامى.
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