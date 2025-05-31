انطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين في الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 أيار (بترا)- انطلقت في الجامعة الأردنية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين بنسخته الثانية، بعنوان: "التعليم العالي في عصر التحولات المتسارعة"، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وقال محافظة، إن الملتقى هو تأكيد على أهمية استدامة العلاقة مع العقول اللامعة التي أسهمت في صناعة تاريخ جامعاتنا، ورسمت ملامح مستقبل التعليم العالي في الأردن، لافتا إلى أن الأساتذة الفخريين يمثلون ثروة كبيرة لا بد من استغلالها والاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات التعليمية، وتوجيه البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية.

وأكد أن الوزارة تؤمن أن الأساتذة الفخريين يمثلون مخزونا وطنيا من الخبرة والحنكة، فيجب الاستفادة منهم ليس فقط في التدريس، بل في رسم السياسات، وتوجيه البحث العلمي، وتعزيز الشراكات.

وبين أن الملتقى فرصة ثمينة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي، والابتكار، والتعليم العابر للحدود، مؤكدا دعم كل مبادرة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق العدالة الأكاديمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا.

وأشار إلى أنه أصبح لزاما علينا، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أن نعيد صياغة رؤيتنا للتعليم العالي، بحيث يصبح أكثر مرونة وشمولا وابتكارا.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إن قدر هذا الجيل أن يشهد التغير السريع للعالم، إلا أننا نحتاج هذا التغيير من أجل التحول والازدهار، إذ يشكل الفرصة التي قد تمنحنا الكثير إن أحسنا التعامل معها، مؤملا أن تحمل السنوات القادمة الأمل للفقراء والمهمشين.

وأكد أن الجامعات تملك القدرة على التمكين للوصول إلى الفرص المستقبلية الحقيقية والفاعلة، وما هذا الملتقى إلا ممكن لجامعتنا وجامعاتنا الأردنية كلها؛ لنسير في الدرب الطويل الذي يقودنا إلى أجمل وجهة وغاية.

وشدد على أن الجامعات اليوم مطالبة باستقلالية الفكر والحوكمة التي ترعى وتمكن طلبتها من خوض غمار الإبداع والتفكير المفضي إلى الابتكار، فالإبداع والابتكار هما المفتاح الحقيقي لبناء مجتمع قادر واقتصاد قوي، مشددا على أنه لا بد للجامعات أن تتحمل مسؤولية منح الأولوية لتحديات العصر المتمثلة في تغير المناخ والذكاء الاصطناعي ورعاية القيم الإنسانية.

من جهته، أكد البروفيسور فليب جيسوب، من جامعة كوينز الكندية، أهمية توسيع التعاون بين "الأردنية" و"كوينز" خصوصا في مجال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مشيرا إلى تجربته البحثية مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في "الأردنية" حول موضوعات "الكيمياء الخضراء" والعلوم المرتبطة بها، مثل تطوير طرق جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة، وابتكار محفزات جديدة لإنتاج وقود الهيدروجين النظيف من الماء، وتصميم تقنيات أكثر صداقة للبيئة في مجالات الزراعة والطب والتدفئة الشمسية.

وشارك بالملتقى نحو 80 عالما من أعرق جامعات العالم، ممن حصلوا على لقب أستاذ فخري لقاء إسهاماتهم البارزة والفارقة في مجالاتهم الأكاديمية أو البحثية، التي شكلت منعطفا تاريخيا للجامعة الأردنية، نظرا لأهميتها البالغة على العديد من الأصعدة الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية والاجتماعية.

وتهدف الجامعة من عقد الملتقى إلى التأسيس لمنصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، وتبادل الأفكار بين العلماء من مختلف المجالات والتخصصات والبلدان والثقافات، التبادل الذي يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات جديدة وتعزيز الفهم العلمي المشترك، في سعي لتشجيع ريادة الأعمال والمشاركة الصناعية واستكشاف فوائد وتحديات تكوين الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة، بما في ذلك فرص التعاون البحثي وبرامج التدريب ومبادرات نقل التكنولوجيا.

وفي ختام فعاليات افتتاح الملتقى، كرم عبيدات، الوزير محافظة، لدور الوزارة البارز في تقدم الجامعة وازدهارها، وعددا من الأساتذة المشاركين في الملتقى لقاء دورهم المهم في دفع عجلة البحث العلمي في الجامعة، ومساعدتها على النهوض بتصنيفها العالمي، ودفع عجلة الإنتاج العلمي على كافة الصعد وتطويره.

--(بترا)

س ص/ ع أ/ف ق

31/05/2025 14:26:30