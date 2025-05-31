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اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

2025-05-31 08:04:02
(MENAFN- Jordan News Agency)

مكة المكرمة 31 أيار (بترا) فراس العبادي- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، استكمال عملية تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بنجاح.
وأشار الخلايلة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد بينهم أي إصابات تذكر، باستثناء حالة واحدة لسائق لا يزال يتلقى العلاج.
وقال إن الحجاج الأردنيين أدوا مناسك عمرة التمتع، وهم حاليا في فترة راحة استعدادا لبدء مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة، داعيا الحجاج إلى تجنب أماكن الازدحام والتعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات البعثات الإدارية والطبية والإرشادية في مقار السكن، حرصا على سلامتهم وضمان عودتهم إلى وطنهم بأمان.
--(بترا)
ف ع /ع أ/ ف ق
31/05/2025 14:32:44

MENAFN31052025000117011021ID1109619152

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