اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة
مكة المكرمة 31 أيار (بترا) فراس العبادي- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، استكمال عملية تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بنجاح.
وأشار الخلايلة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد بينهم أي إصابات تذكر، باستثناء حالة واحدة لسائق لا يزال يتلقى العلاج.
وقال إن الحجاج الأردنيين أدوا مناسك عمرة التمتع، وهم حاليا في فترة راحة استعدادا لبدء مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة، داعيا الحجاج إلى تجنب أماكن الازدحام والتعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات البعثات الإدارية والطبية والإرشادية في مقار السكن، حرصا على سلامتهم وضمان عودتهم إلى وطنهم بأمان.
--(بترا)
ف ع /ع أ/ ف ق
31/05/2025 14:32:44
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