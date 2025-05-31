وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة
الكرك 31 أيار (بترا) محمد العساسفة- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، متحف الحياة الشعبية التابع لبلدية الكرك الكبرى بحلّته الجديدة.
وقال الفراية، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ الكرك قبلان الشريف، ورئيس مجلس المحافظة عبدالله العبادلة، إن المتحف يُعدّ من الشواهد التراثية والتاريخية القديمة داخل قلعة الكرك، ويروي سيرة ذاتية رائدة من ذاكرة الإنسان والمكان، ومن التراث الأصيل المدون عبر مئات السنين.
ودعا الشباب والشابات من مختلف أنحاء المملكة ومحافظة الكرك إلى زيارة المتحف، للاطلاع على نوعية الحياة التي كان يعيشها الآباء والأجداد، وطبيعة سنوات الصبر والرضا التي عاشها الأردنيون، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة وتطور الخدمات في جميع المجالات.
وأشاد الفراية بالجهود الكبيرة لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الأصيل، الذي يسهم في إعادة إحياء إرث الآباء والأجداد.
بدوره، قال رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، إن البلدية بادرت عام 2016 بتأسيس المتحف في مباني دائرة القضاء العثماني المجاورة لأسوار قلعة الكرك، بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الشعبي في المحافظة.
وأضاف أن البلدية أعادت ترميم المتحف ليعكس بشكل متكامل تفاصيل الموروث الشعبي ونمط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، حفاظًا على الهوية الثقافية، وتعزيزًا للانتماء الوطني، مشيدًا بجهود كل من ساهم في دعم إعادة ترميم المبنى.
وبيّن أن المتحف يضم مقتنيات وأدوات تراثية تمثل مختلف جوانب الحياة الشعبية من تجارة وزراعة وتعليم وقضاء، بالإضافة إلى جلسة عربية تعكس البيئة الاجتماعية والمجتمعية في الزمن الماضي، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد الحاضنة الوحيدة بمحافظة الكرك للموروث الثقافي والتراثي والشعبي.
وجال الوزير والحضور في المتحف، واطلعوا على محتوياته التي تعكس الحياة الشعبية بمختلف جوانبها.
- - (بترا)
م ع/ن ح/ف ق
31/05/2025 14:51:20
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