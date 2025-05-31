وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 31 أيار (بترا) محمد العساسفة- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، متحف الحياة الشعبية التابع لبلدية الكرك الكبرى بحلّته الجديدة.

وقال الفراية، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ الكرك قبلان الشريف، ورئيس مجلس المحافظة عبدالله العبادلة، إن المتحف يُعدّ من الشواهد التراثية والتاريخية القديمة داخل قلعة الكرك، ويروي سيرة ذاتية رائدة من ذاكرة الإنسان والمكان، ومن التراث الأصيل المدون عبر مئات السنين.

ودعا الشباب والشابات من مختلف أنحاء المملكة ومحافظة الكرك إلى زيارة المتحف، للاطلاع على نوعية الحياة التي كان يعيشها الآباء والأجداد، وطبيعة سنوات الصبر والرضا التي عاشها الأردنيون، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة وتطور الخدمات في جميع المجالات.

وأشاد الفراية بالجهود الكبيرة لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الأصيل، الذي يسهم في إعادة إحياء إرث الآباء والأجداد.

بدوره، قال رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، إن البلدية بادرت عام 2016 بتأسيس المتحف في مباني دائرة القضاء العثماني المجاورة لأسوار قلعة الكرك، بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الشعبي في المحافظة.

وأضاف أن البلدية أعادت ترميم المتحف ليعكس بشكل متكامل تفاصيل الموروث الشعبي ونمط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، حفاظًا على الهوية الثقافية، وتعزيزًا للانتماء الوطني، مشيدًا بجهود كل من ساهم في دعم إعادة ترميم المبنى.

وبيّن أن المتحف يضم مقتنيات وأدوات تراثية تمثل مختلف جوانب الحياة الشعبية من تجارة وزراعة وتعليم وقضاء، بالإضافة إلى جلسة عربية تعكس البيئة الاجتماعية والمجتمعية في الزمن الماضي، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد الحاضنة الوحيدة بمحافظة الكرك للموروث الثقافي والتراثي والشعبي.

وجال الوزير والحضور في المتحف، واطلعوا على محتوياته التي تعكس الحياة الشعبية بمختلف جوانبها.

- - (بترا)

م ع/ن ح/ف ق

31/05/2025 14:51:20





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