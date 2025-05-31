تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

عمان 31 أيار (بترا)-قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر. وقال رئيس المجلس، المهندس زياد السعايدة، إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الحالي. --(بترا) م ف/ ن ح/ف ق 31/05/2025 14:14:01

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.