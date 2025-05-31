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تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

2025-05-31 08:04:01
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 أيار (بترا)-قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر.
وقال رئيس المجلس، المهندس زياد السعايدة، إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الحالي.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
31/05/2025 14:14:01

MENAFN31052025000117011021ID1109619149

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