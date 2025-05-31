الجزيرة تستعد لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

الجزيرة تستعد لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق
تستعد «طيران الجزيرة»، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، لاستئناف رحلاتها المباشرة بين الكويت ودمشق تزامنا مع عودة الرحلات الخليجية لخدمة سورية، حيث ستبدأ الجزيرة بتسيير رحلاتها بعد حصولها على الموافقات التنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب على السفر من قبل الجالية السورية الكبيرة المقيمة في الكويت والتي يتجاوز عددها 200 ألف مقيم، إذ تعد من بين أكبر الجاليات العربية في البلاد، هذا علاوة عن التوجه لإعادة إحياء الروابط التجارية والثقافية والعائلية بين الكويت وسورية.
وكانت طيران الجزيرة تسير سابقا رحلات إلى كل من مطار دمشق وحلب ودير الزور، لتكون اليوم في موقع مناسب لإعادة تشغيل هذه الخطوط.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: نتطلع لعودة رحلاتنا إلى سورية بعد انقطاع دام 12 عاما، حيث ستكون الرحلات المباشرة إلى دمشق جسرا حيويا لآلاف السوريين المقيمين والعاملين في الكويت، وستدعم في الوقت ذاته الجهود الإقليمية الأوسع لإعادة الروابط مع سورية. نحن في طيران الجزيرة على أتم استعداد تشغيلي لخدمة سورية، وسنبدأ فور حصولنا على الموافقات التنظيمية اللازمة.
هذا، وقد كانت عدة دول خليجية مثل قطر والإمارات ودول أخرى في المنطقة كالأردن وتركيا، قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية مع سورية في خطوة تعكس الحاجة المتزايدة إلى التكامل الإقليمي وتجديد الروابط في مجال الطيران المدني.
وتؤكد طيران الجزيرة التزامها الكامل بتطبيق أفضل ممارسات السلامة والتشغيل وفقا للمعايير الدولية التي ينصها الطيران المدني.
وتخطط الشركة لتسيير رحلات يومية مباشرة إلى دمشق عند حصولها على الموافقات، مع دراسة فرص التوسع إلى مدن سورية أخرى في وقت لاحق.
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