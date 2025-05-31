الجزيرة تستعد لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

تستعد «طيران الجزيرة»، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، لاستئناف رحلاتها المباشرة بين الكويت ودمشق تزامنا مع عودة الرحلات الخليجية لخدمة سورية، حيث ستبدأ الجزيرة بتسيير رحلاتها بعد حصولها على الموافقات التنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب على السفر من قبل الجالية السورية الكبيرة المقيمة في الكويت والتي يتجاوز عددها 200 ألف مقيم، إذ تعد من بين أكبر الجاليات العربية في البلاد، هذا علاوة عن التوجه لإعادة إحياء الروابط التجارية والثقافية والعائلية بين الكويت وسورية.

وكانت طيران الجزيرة تسير سابقا رحلات إلى كل من مطار دمشق وحلب ودير الزور، لتكون اليوم في موقع مناسب لإعادة تشغيل هذه الخطوط.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: نتطلع لعودة رحلاتنا إلى سورية بعد انقطاع دام 12 عاما، حيث ستكون الرحلات المباشرة إلى دمشق جسرا حيويا لآلاف السوريين المقيمين والعاملين في الكويت، وستدعم في الوقت ذاته الجهود الإقليمية الأوسع لإعادة الروابط مع سورية. نحن في طيران الجزيرة على أتم استعداد تشغيلي لخدمة سورية، وسنبدأ فور حصولنا على الموافقات التنظيمية اللازمة.

هذا، وقد كانت عدة دول خليجية مثل قطر والإمارات ودول أخرى في المنطقة كالأردن وتركيا، قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية مع سورية في خطوة تعكس الحاجة المتزايدة إلى التكامل الإقليمي وتجديد الروابط في مجال الطيران المدني.

وتؤكد طيران الجزيرة التزامها الكامل بتطبيق أفضل ممارسات السلامة والتشغيل وفقا للمعايير الدولية التي ينصها الطيران المدني.

وتخطط الشركة لتسيير رحلات يومية مباشرة إلى دمشق عند حصولها على الموافقات، مع دراسة فرص التوسع إلى مدن سورية أخرى في وقت لاحق.