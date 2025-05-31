الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة

الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
ندد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد بمنع إسرائيل دخوله، مؤكدا أن هذا التصرف «يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال»، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الأردنية.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الوفد، «أكد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».
من جهتها، قالت «رويترز» إن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أجل زيارته للضفة الغربية بعد منع إسرائيل لها.
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