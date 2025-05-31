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الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة

الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة

2025-05-31 08:03:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

ندد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد بمنع إسرائيل دخوله، مؤكدا أن هذا التصرف «يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال»، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الأردنية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الوفد، «أكد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».

من جهتها، قالت «رويترز» إن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أجل زيارته للضفة الغربية بعد منع إسرائيل لها.

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