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وزير الخارجية السعودي يزور دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع

وزير الخارجية السعودي يزور دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع

2025-05-31 08:03:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه، إلى العاصمة السورية (دمشق)، وذلك في زيارة رسمية.

ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار د.عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.

وعلى جدول أعمال وزير الخارجية اجتماع بالرئيس أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف إلى بحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سورية، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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