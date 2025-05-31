وزير الخارجية السعودي يزور دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع

وزير الخارجية السعودي يزور دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه، إلى العاصمة السورية (دمشق)، وذلك في زيارة رسمية.
ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار د.عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
وعلى جدول أعمال وزير الخارجية اجتماع بالرئيس أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف إلى بحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سورية، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
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