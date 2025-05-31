بنك طاقة يعيد طائرة ركاب إلى المطار بعد إقلاعها

MENAFN - Al-Bayan) عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية "تشاينا ساوثرن إيرلاينز" أدراجها بعد دقائق من إقلاعها من مدينة هانغتشو باتجاه شينتشن، إثر تصاعد دخان من بطارية كاميرا وبنك طاقة يعودان لأحد الركاب.

وأفادت الشركة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع على متن الرحلة رقم CZ6850، حيث بدأت بطاريات الكاميرا وبنك الطاقة بإصدار دخان فور إقلاع الطائرة.

وتعامل طاقم الطائرة مع الموقف بسرعة، وتمت السيطرة على مصدر الدخان دون وقوع إصابات، قبل أن تتخذ الطائرة قرار العودة والهبوط بسلام بعد 15 دقيقة فقط من مغادرتها المطار، وفقا لـ South China Morning Post.

وأهابت شركة الطيران بالركاب ضرورة الالتزام التام بقواعد السلامة الجوية، خصوصاً فيما يتعلق بنقل واستخدام البطاريات المحمولة وبنوك الطاقة، مؤكدة أنها ستقدم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بالحادثة.

وأظهر مقطع مصوَّر نشرته صحيفة "Beijing Youth Daily" مشاهد دخان كثيف يملأ المقصورة، بينما سُجّل تفاعل الركاب مع أفراد الطاقم، حيث قام البعض بتمرير زجاجات مياه لمضيفة كانت تحاول إخماد الدخان وتهدئة الأجواء.

في سياق متصل، كانت هيئة الطيران المدني في هونغ كونغ قد فرضت في أبريل الماضي حظراً على استخدام بنوك الطاقة خلال الرحلات الجوية، ووفق التعليمات الجديدة، يُمنع تخزين هذه الأجهزة في الخزائن العلوية، ويجب وضعها إما تحت المقاعد أو في الجيوب الأمامية للمقاعد.

غير أنه لم يُفرض حظر كامل على بطاريات الليثيوم المحمولة، حيث لا تزال تُسمح ضمن الأمتعة اليدوية وفق شروط صارمة بحيث يجب ألا يتجاوز محتوى الليثيوم في البطارية الواحدة 2 غرام، أو 100 واط ساعي (Wh)، كما يتعين تغليفها بشكل آمن، سواء عبر عبواتها الأصلية، أو تغطية أطرافها المكشوفة، أو وضع كل بطارية في كيس منفصل.

ويُسمح لكل راكب بحمل بطاريتين إضافيتين لا تتجاوز سعة كل منهما 160 واط، بينما تُحظر تماماً البطاريات التي تتجاوز هذه السعة.

ويُمنع منعاً باتاً وضع بطاريات الليثيوم في الأمتعة المشحونة ضمن عنبر الطائرة.

وقد أثارت هذه الحادثة الأخيرة جدلاً متجدداً حول سلامة استخدام بنوك الطاقة المحمولة على متن الطائرات، خاصة بعد سلسلة من الحوادث المشابهة خلال الأشهر الماضية.

ففي مارس الماضي، اضطرت طائرة تابعة لشركة "هونغ كونغ إيرلاينز" قادمة من هانغتشو لتحويل مسارها إلى مدينة فوزهو إثر اندلاع حريق يُعتقد أنه نجم عن بنك طاقة تم تخزينه في الخزانة العلوية. ولم تُسجل أي إصابات.

وفي حادثة أخرى تعود إلى يناير، اندلع حريق في طائرة تابعة لشركة "إير بوسان" الكورية الجنوبية قبل إقلاعها من مدينة بوسان باتجاه هونغ كونغ، ما أدى إلى إجلاء 176 راكباً واحترق على إثره نصف هيكل الطائرة تقريباً.

وأشارت التحقيقات إلى أن بنك طاقة محمول داخل الخزانة العلوية كان السبب المرجّح للحريق.

واستجابة لهذه الحوادث، قامت عدة شركات طيران آسيوية بتشديد قواعد السلامة الخاصة باستخدام بطاريات الليثيوم، إذ منعت الخطوط الجوية السنغافورية منذ أبريل استخدام بنوك الطاقة لشحن الهواتف أو الأجهزة الشخصية أثناء الرحلة، كما حظرت شحنها عبر منافذ USB على متن الطائرات. وتبعت شركات مثل الخطوط الجوية التايلاندية، EVA Air، AirAsia، والخطوط الجوية الصينية النهج ذاته.

وفي كوريا الجنوبية، فرضت السلطات منذ مطلع مارس قيوداً مشددة تحظر على الركاب تخزين بنوك الطاقة أو السجائر الإلكترونية في الخزائن العلوية، كما منعت استخدام المنافذ الكهربائية لشحن البطاريات أثناء الرحلات الجوية.