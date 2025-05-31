أحد رواد العمل الإنساني يدعم حملة وقف الحياة بـ 20 مليون درهم

MENAFN - Al-Bayan) ساهم أحد رواد العمل الإنساني في الإمارات، بمبلغ 20 مليون درهم لحملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" تحت شعار "معك للحياة".

ويعكس هذا التفاعل المجتمعي والمساهمات الفاعلة في الحملة، عمق ثقافة التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وروح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أفراده ومؤسساته، لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة.

وتهدف حملة "وقف الحياة" إلى توفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تسعى الحملة إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وتواصل حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي:

منصة التبرع الرقمية لـ"أوقاف أبوظبي":

التحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك أبوظبي الأول : (IBAN Number: AE930353417000004600004)

إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "إي آند الإمارات" إلى الأرقام التالية: 3557 للتبرع بـ 10 دراهم، و3556 للتبرع بـ50 درهماً، و3225 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3223 للتبرع بـ500 درهم.

إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "دو" إلى الأرقام التالية: 3583 للتبرع بـ10 دراهم، و3585 للتبرع بـ 50 درهماً، و3586 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3587 للتبرع بـ500 درهم.