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العثور على جثة الطفل السعودي فيصل رمزي

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل رمزي

2025-05-31 08:00:27
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفاد مراسل العربية زيدان زنكلو بأن فرق البحث والإنقاذ التركية عثرت أخيراً على جثة الطفل السعودي فيصل رمزي البالغ من العمر 9 أعوام، الذي سقط في نهر في مدينة طرابزون التركية.

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