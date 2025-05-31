سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى رئيس وزراء اليابان

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سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى رئيس وزراء اليابان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 31 - 5 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى معالي السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة، هذا نصها:
"تحية طيبة.. وبعد ،،،
يسرنا في ختام زيارتنا الرسمية لليابان الصديقة، أن نعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر؛ لما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة ودية خلال إقامتنا في بلدكم الصديق، عكسا عمق العلاقات التاريخية المتميزة الوطيدة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي امتدت جذورها لأكثر من ستين عامًا، وتحظى برعايةٍ واهتمامٍ بالغين من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).
ونؤكد أن هذه الزيارة قد أتاحت لنا فرصة طيبة للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشكَّلت خطوة هامة على طريق تعزيز أواصر الصداقة المبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات والميادين، والارتقاء بها إلى آفاق أكثر شمولاً، بما يخدم مصالح بلدينا، ويحقق أهدافهما المشتركة، ويُلبِّي تطلعات شعبينا الصديقين، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يمرُّ بها العالم.
ونغتنم هذه الفرصة، لنعبر لكم عن أطيب تمنياتنا الشخصية بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، راجين لليابان وشعبها الصديق استمرار التقدم والرفعة والازدهار." (النهاية)
ط م ا
"تحية طيبة.. وبعد ،،،
يسرنا في ختام زيارتنا الرسمية لليابان الصديقة، أن نعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر؛ لما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة ودية خلال إقامتنا في بلدكم الصديق، عكسا عمق العلاقات التاريخية المتميزة الوطيدة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي امتدت جذورها لأكثر من ستين عامًا، وتحظى برعايةٍ واهتمامٍ بالغين من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).
ونؤكد أن هذه الزيارة قد أتاحت لنا فرصة طيبة للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشكَّلت خطوة هامة على طريق تعزيز أواصر الصداقة المبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات والميادين، والارتقاء بها إلى آفاق أكثر شمولاً، بما يخدم مصالح بلدينا، ويحقق أهدافهما المشتركة، ويُلبِّي تطلعات شعبينا الصديقين، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يمرُّ بها العالم.
ونغتنم هذه الفرصة، لنعبر لكم عن أطيب تمنياتنا الشخصية بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، راجين لليابان وشعبها الصديق استمرار التقدم والرفعة والازدهار." (النهاية)
ط م ا
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