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سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى رئيس وزراء اليابان

سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى رئيس وزراء اليابان

2025-05-31 04:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 31 - 5 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى معالي السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة، هذا نصها:

"تحية طيبة.. وبعد ،،،
يسرنا في ختام زيارتنا الرسمية لليابان الصديقة، أن نعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر؛ لما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة ودية خلال إقامتنا في بلدكم الصديق، عكسا عمق العلاقات التاريخية المتميزة الوطيدة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي امتدت جذورها لأكثر من ستين عامًا، وتحظى برعايةٍ واهتمامٍ بالغين من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).
ونؤكد أن هذه الزيارة قد أتاحت لنا فرصة طيبة للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشكَّلت خطوة هامة على طريق تعزيز أواصر الصداقة المبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات والميادين، والارتقاء بها إلى آفاق أكثر شمولاً، بما يخدم مصالح بلدينا، ويحقق أهدافهما المشتركة، ويُلبِّي تطلعات شعبينا الصديقين، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يمرُّ بها العالم.
ونغتنم هذه الفرصة، لنعبر لكم عن أطيب تمنياتنا الشخصية بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، راجين لليابان وشعبها الصديق استمرار التقدم والرفعة والازدهار." (النهاية)

ط م ا


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