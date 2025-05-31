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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 01ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 90ر63 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 79ر60 دولار. (النهاية)
خ م /ط م ا
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 90ر63 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 79ر60 دولار. (النهاية)
خ م /ط م ا
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