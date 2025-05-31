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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار

2025-05-31 04:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 01ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 90ر63 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 79ر60 دولار. (النهاية)

خ م /ط م ا


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