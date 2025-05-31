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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء استهداف منشآت برنامج الأغذية العالمي بالسودان

الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء استهداف منشآت برنامج الأغذية العالمي بالسودان

2025-05-31 04:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 5 (كونا) -- أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء تعرض منشآت تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر بالسودان للاستهداف بفعل قصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء أمس الجمعة على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم وإمداداتهم.
وكد دوجاريك أن موظفي برنامج الأغذية العالمي لم يصابوا في القصف داعيا إلى إيقاف الأعمال العدائية لا سيما في أماكن مثل السودان حيث يعاني أكثر من ثلاثة ملايين طفل من سوء التغذية.
ولفت إلى أن العاملين في برنامج الأغذية العالمي يبذلون قصارى جهدهم لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية للوصول إلى سبعة ملايين شخص شهريا مع إعطاء الأولوية للمجتمعات التي تواجه المجاعة أو المعرضة لخطرها.
وأشار إلى أن المجاعة تأكدت في السودان في عشرة مواقع منها ثمانية في شمال (دارفور) بما في ذلك مخيم زمزم وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وأضاف دوجاريك أن هناك 17 منطقة أخرى بما فيها أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة معرضة لخطر المجاعة مؤكدا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الإيقاف الفوري للأعمال العدائية. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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