الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء استهداف منشآت برنامج الأغذية العالمي بالسودان

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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء استهداف منشآت برنامج الأغذية العالمي بالسودان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 5 (كونا) -- أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء تعرض منشآت تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر بالسودان للاستهداف بفعل قصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء أمس الجمعة على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم وإمداداتهم.
وكد دوجاريك أن موظفي برنامج الأغذية العالمي لم يصابوا في القصف داعيا إلى إيقاف الأعمال العدائية لا سيما في أماكن مثل السودان حيث يعاني أكثر من ثلاثة ملايين طفل من سوء التغذية.
ولفت إلى أن العاملين في برنامج الأغذية العالمي يبذلون قصارى جهدهم لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية للوصول إلى سبعة ملايين شخص شهريا مع إعطاء الأولوية للمجتمعات التي تواجه المجاعة أو المعرضة لخطرها.
وأشار إلى أن المجاعة تأكدت في السودان في عشرة مواقع منها ثمانية في شمال (دارفور) بما في ذلك مخيم زمزم وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وأضاف دوجاريك أن هناك 17 منطقة أخرى بما فيها أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة معرضة لخطر المجاعة مؤكدا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الإيقاف الفوري للأعمال العدائية. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء أمس الجمعة على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم وإمداداتهم.
وكد دوجاريك أن موظفي برنامج الأغذية العالمي لم يصابوا في القصف داعيا إلى إيقاف الأعمال العدائية لا سيما في أماكن مثل السودان حيث يعاني أكثر من ثلاثة ملايين طفل من سوء التغذية.
ولفت إلى أن العاملين في برنامج الأغذية العالمي يبذلون قصارى جهدهم لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية للوصول إلى سبعة ملايين شخص شهريا مع إعطاء الأولوية للمجتمعات التي تواجه المجاعة أو المعرضة لخطرها.
وأشار إلى أن المجاعة تأكدت في السودان في عشرة مواقع منها ثمانية في شمال (دارفور) بما في ذلك مخيم زمزم وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وأضاف دوجاريك أن هناك 17 منطقة أخرى بما فيها أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة معرضة لخطر المجاعة مؤكدا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الإيقاف الفوري للأعمال العدائية. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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