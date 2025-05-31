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الأمم المتحدة: تحقيق العدالة للأفارقة يتطلب الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد

الأمم المتحدة: تحقيق العدالة للأفارقة يتطلب الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد

2025-05-31 04:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 5 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تحقيق العدالة للأفارقة يتطلب الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار والعمل على معالجتها من خلال أطر تعويضية شاملة.
جاء ذلك خلال كلمة القاها غوتيريش مساء أمس الجمعة في افتتاح سلسلة الحوار الأفريقي لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة والتي تركز هذا العام على "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات".
وقال غوتيريش إن الأخطاء التي ارتكبتها بلدان عديدة "تستمر في تشويه عالمنا اليوم" منبها إلى أن إنهاء الاستعمار لم يحرر البلدان الأفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال.
وشدد على أن أطر العدالة التعويضية "حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية ومواجهة تحديات وضمان حقوق وكرامة الجميع" داعيا إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض يشمل تفكيك مظاهر الماضي في الحاضر كالعنصرية واستخراج الموارد الأفريقية.
ودعا إلى شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية تشمل تمثيلا أفريقيا دائما في مجلس الأمن مشيرا إلى الحاجة أيضا لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي وشراكات لدفع التنمية المستدامة مع تأكيد ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
وأكد غوتيريش أهمية الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية لضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية.
واختتم كلمته بالدعوة للعمل "معا من أجل شراكات قائمة على الإنصاف لضمان عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب ولتحقيق العدالة لأفريقيا والمنحدرين من أصل أفريقي". (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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