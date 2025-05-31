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الرئيس الأمريكي: سقف الدين كارثي على الولايات المتحدة وعلينا التخلص منه

الرئيس الأمريكي: سقف الدين كارثي على الولايات المتحدة وعلينا التخلص منه

2025-05-31 04:15:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 5 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة رفع سقف الدين الفيدرالي بالولايات المتحدة الذي وصفه بأنه "كارثي للغاية" على البلاد.
جاء ذلك في إجابة للرئيس ترامب عن سؤال صحفي مشترك مع الملياردير الأمريكي ايلون ماسك مساء أمس الجمعة بشأن نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
وقال ترامب "علينا رفع سقف الدين وإن لم نرفعه فسنكون في حالة تخلف عن السداد" مؤكدا أنه يعتقد ضرورة التخلص منه لأنه "كارثي للغاية".
وعلق سقف الدين آخر مرة في الولايات المتحدة من قبل الكونغرس في عام 2023 كجزء من مشروع قانون أقره الحزبان الديمقراطي والجمهوري بناء على اتفاق بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقيادة الحزب الجمهوري ما أدى إلى درء خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية حتى أوائل عام 2025.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير الماضي أن الحكومة ستضطر إلى تنفيذ "تدابير استثنائية" لمنع الدولة من التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 30 تريليون دولار وهو سيناريو حذر الخبراء من أنه سيكون له آثار اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة.
ودعا وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت الكونغرس إلى رفع سقف الدين الوطني بحلول منتصف يوليو إذ ان التدابير الاستثنائية الحكومية قد تستنفد في أغسطس في الوقت الذي يكون المجلس التشريعي بغرفتيه العليا والسفلى (النواب والشيوخ) في عطلة.
ويتطلع الجمهوريون في الكونغرس إلى رفع سقف الدين كجزء من حزمة أوسع يشملها "مشروع القانون الكبير الجميل" وفقا لوصف ترامب والذي يلبي مجمل البنود على أجندته السياسية كتوفير الإعفاءات الضريبية وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة بالولايات المتحدة واجراء اصلاحات حكومية وإلغاء قيود تنظيمية فرضتها الادارة السابقة فضلا عن تأمين الحدود وتعزيز الجيش. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع


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