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وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج من الحلفاء النموذجيين لتحقيق الأمن المشترك

وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج من الحلفاء النموذجيين لتحقيق الأمن المشترك

2025-05-31 04:15:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 31 - 5 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم السبت أن دول الخليج العربي من بين الحلفاء المثاليين للولايات المتحدة مشددا على أن سياسة (أمريكا أولا) لا تعني أمريكا وحدها بل تعني العمل مع الحلفاء بمن فيهم دول الخليج لتحقيق الأمن المشترك.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال الجلسة الأولى من أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى (حوار شانغريلا) في دورته الثانية والعشرين بمشاركة وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح ووزراء دفاع وقادة عسكريين وخبراء أمنيين من 47 دولة.
وقال هيغسيث "كما قلت مرارا من قبل من المهم أن يسمع هذا الحضور اليوم والعالم بأسره أن (أمريكا أولا) لا تعني بالتأكيد أمريكا وحدها لا سيما عندما نكون إلى جانب العديد من حلفائنا والحلفاء النموذجيين مثل بولندا ودول الخليج ودول البلطيق".
وشدد على التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى اتفاق تفاوضي "صارم يمكن التحقق منه" كما شدد على التزام بلاده بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال دعم الحلفاء وردع التهديدات المتنامية.
وانتقد ما اعتبره تراجعا في الردع خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مؤكدا أن سياسة الإدارة الحالية بقيادة ترامب تركز على تحقيق السلام من خلال القوة مستشهدا بثلاثة أهداف رئيسية هي إحياء روح المحارب وإعادة بناء الجيش وإعادة تأسيس الردع.
ولفت إلى أن ميزانية الدفاع للعام المقبل ستتجاوز تريليون دولار أمريكي.
كما أشار إلى مشروع (القبة الذهبية) للدفاع الصاروخي عن الأراضي الأمريكية وإلى تعزيز الانتشار العسكري على الحدود الجنوبية.
كما حذر من محاولات "النفوذ" الصيني في قناة (بنما) مؤكدا أن بلاده ستستعيد السيطرة على هذا الموقع الحيوي ولن تسمح بتحويله إلى أداة جيوسياسية ضدها.
وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين ولا إلى تطويقها أو تغيير نظامها لكنها لن تسمح بفرض الهيمنة على حلفائها قائلا إن "الصين تسعى لتغيير الوضع القائم باستخدام الحشد العسكري والحرب الرمادية والقدرات السيبرانية والحرب الهجينة".
واختتم وزير الدفاع الأمريكي خطابه بتأكيد أن الردع لا يمكن أن يكون من طرف واحد وأنه يجب على الحلفاء أن يضطلعوا بدورهم الكامل قائلا "معا سنظهر للعالم ما يعنيه السلام من خلال القوة بطرق مرئية وغير مرئية وعلنية وسرية".
تستضيف سنغافورة القمة الأمنية الآسيوية لملتقى (حوار شانغريلا) خلال الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو حيث تعقد هذه القمة سنويا منذ عام 2002 وتعد من أهم المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن والدفاع في آسيا والعالم وتنظمه مؤسسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقرها لندن. (النهاية)

ع ا ب / غ ع


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