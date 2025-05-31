سفير اليابان: نعتز بزيارة سمو ولي العهد الناجحة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة

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سفير اليابان: نعتز بزيارة سمو ولي العهد الناجحة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- أعرب سفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو اليوم السبت عن اعتزاز بلاده بالزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى اليابان وشهدت اتفاق الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.
وقال السفير كينيتشيرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه "يسرني أن أعرب عن اعتزازنا بزيارة سموه الناجحة إلى اليابان... حيث التقى جلالة الامبراطور ناروهيتو وولي العهد الأمير فوميهيتو ورئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.. واتفق البلدان على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".
وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في ضوء عزم الجانبين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت بينها مذكرة تفاهم بشأن تدريب الدبلوماسيين بين وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية الكويتية معربا عن أمله بأن يتم تعزيز التعاون بين الوزارتين بشكل أكبر.
وأضاف أن البلدين اتفقا على التعاون الشامل في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.
وأشار كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المباشر بين هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت والتي ستسهم في توسيع دخول الشركات اليابانية وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي بشكل أكبر في المستقبل.
وأكد "نحن متفائلون بأن هذه الزيارة ونتائجها ستعزز روابط الصداقة والتعاون وستعزز العلاقة القوية والراسخة القائمة على القيم والمصالح المشتركة بين اليابان والكويت".
وقال ان "اليابان تود الاستمرار في العمل مع سموه ومع حكومة دولة الكويت من أجل تعزيز وترقية العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات وعلى جميع المستويات".
وكان سمو ولي العهد قام أيضا بزيارة معرض (إكسبو 2025) بمدينة أوساكا في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان والتي امتدت بين 28 و31 مايو الجاري.
واطلع سموه على أجنحة الدولة المستضيفة اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن يختتم سموه جولته بالمعرض بزيارة جناح دولة الكويت.
وأبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. (النهاية)
ا ص ح / ط م ا
وقال السفير كينيتشيرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه "يسرني أن أعرب عن اعتزازنا بزيارة سموه الناجحة إلى اليابان... حيث التقى جلالة الامبراطور ناروهيتو وولي العهد الأمير فوميهيتو ورئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.. واتفق البلدان على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".
وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في ضوء عزم الجانبين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت بينها مذكرة تفاهم بشأن تدريب الدبلوماسيين بين وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية الكويتية معربا عن أمله بأن يتم تعزيز التعاون بين الوزارتين بشكل أكبر.
وأضاف أن البلدين اتفقا على التعاون الشامل في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.
وأشار كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المباشر بين هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت والتي ستسهم في توسيع دخول الشركات اليابانية وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي بشكل أكبر في المستقبل.
وأكد "نحن متفائلون بأن هذه الزيارة ونتائجها ستعزز روابط الصداقة والتعاون وستعزز العلاقة القوية والراسخة القائمة على القيم والمصالح المشتركة بين اليابان والكويت".
وقال ان "اليابان تود الاستمرار في العمل مع سموه ومع حكومة دولة الكويت من أجل تعزيز وترقية العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات وعلى جميع المستويات".
وكان سمو ولي العهد قام أيضا بزيارة معرض (إكسبو 2025) بمدينة أوساكا في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان والتي امتدت بين 28 و31 مايو الجاري.
واطلع سموه على أجنحة الدولة المستضيفة اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن يختتم سموه جولته بالمعرض بزيارة جناح دولة الكويت.
وأبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. (النهاية)
ا ص ح / ط م ا
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