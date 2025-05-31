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سفير اليابان: نعتز بزيارة سمو ولي العهد الناجحة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة

سفير اليابان: نعتز بزيارة سمو ولي العهد الناجحة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة

2025-05-31 04:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- أعرب سفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو اليوم السبت عن اعتزاز بلاده بالزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى اليابان وشهدت اتفاق الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.
وقال السفير كينيتشيرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه "يسرني أن أعرب عن اعتزازنا بزيارة سموه الناجحة إلى اليابان... حيث التقى جلالة الامبراطور ناروهيتو وولي العهد الأمير فوميهيتو ورئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.. واتفق البلدان على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".
وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في ضوء عزم الجانبين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت بينها مذكرة تفاهم بشأن تدريب الدبلوماسيين بين وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية الكويتية معربا عن أمله بأن يتم تعزيز التعاون بين الوزارتين بشكل أكبر.
وأضاف أن البلدين اتفقا على التعاون الشامل في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.
وأشار كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المباشر بين هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت والتي ستسهم في توسيع دخول الشركات اليابانية وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي بشكل أكبر في المستقبل.
وأكد "نحن متفائلون بأن هذه الزيارة ونتائجها ستعزز روابط الصداقة والتعاون وستعزز العلاقة القوية والراسخة القائمة على القيم والمصالح المشتركة بين اليابان والكويت".
وقال ان "اليابان تود الاستمرار في العمل مع سموه ومع حكومة دولة الكويت من أجل تعزيز وترقية العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات وعلى جميع المستويات".
وكان سمو ولي العهد قام أيضا بزيارة معرض (إكسبو 2025) بمدينة أوساكا في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان والتي امتدت بين 28 و31 مايو الجاري.
واطلع سموه على أجنحة الدولة المستضيفة اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن يختتم سموه جولته بالمعرض بزيارة جناح دولة الكويت.
وأبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. (النهاية)

ا ص ح / ط م ا


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