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الرئيس السوري يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة رسمية

الرئيس السوري يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة رسمية

2025-05-31 04:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

ط م ا


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