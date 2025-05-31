الرئيس السوري يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة رسمية

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الرئيس السوري يصل إلى البلاد يوم غد الأحد في زيارة رسمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 5 (كونا) -- يصل إلى البلاد يوم غد الأحد فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
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