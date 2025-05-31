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وزير الدفاع الكويتي يشارك في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار (شانغريلا) بسنغافورة

وزير الدفاع الكويتي يشارك في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار (شانغريلا) بسنغافورة

2025-05-31 04:15:15
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) سنغافورة - 31 - 5 (كونا) -- شارك وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح في انطلاق أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار (شانغريلا) بنسخته ال 22 في سنغافورة التي بدأت أمس الجمعة وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الدفاع والقادة العسكريين والخبراء الأمنيين من 47 دولة.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان اليوم السبت أن اليوم الاول للقمة شهد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الدفاع إذ التقى الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح وزير الدولة الأقدم لوزارة الدفاع ووزارة البيئة والاستدامة في سنغافورة زكي محمد.
وأضافت الوزارة أن اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون والعمل بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات العسكرية والأمنية موضحة أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية.
وبينت ان وزير الدفاع الكويتي قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة مرور 60 عاما على استقلال سنغافورة وأشاد بعمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والتي نشأت منذ 40 عاما.
وأكد الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح كذلك متانة العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في الجوانب الدفاعية والأمنية.
وقام وزير الدفاع الكويتي على هامش انطلاق أعمال القمة بلقاء وتبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم إذ التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس تيمور الشرقية جوزيه هورتا ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وانغ ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ووزير التنمية الرقمية والمعلومات والوزير المسؤول عن الأمن السيبراني في الحكومة السنغافورية جوزفين تيو.
وتم خلال هذه اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا والتحديات الاستراتيجية على الساحة الإقليمية والدولية وسبل دعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
ويتضمن جدول أعمال قمة حوار (شانغريلا) مناقشة عدد من القضايا والتحديات الدولية من بينها التوازن في عالم تنافسي وإدارة مخاطر الانتشار النووي والأمن السيبراني إضافة إلى جلسات خاصة موازية تناقش الابتكار الدفاعي والأمن البحري وإدارة الأزمات الإقليمية.
وحضر اللقاءات سفير دولة الكويت لدى سنغافورة أحمد الشريم والوفد المرافق لوزير الدفاع. (النهاية)

ع ح ك / م ع ح ع


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