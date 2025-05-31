  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية المصري يدين مواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة

وزير الخارجية المصري يدين مواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة

2025-05-31 04:15:15
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 5 (كونا) -- دان وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم السبت قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة ومواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة كعقاب جماعي في "خرق فاضح" للقانون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.
وأضاف البيان أن الوزير الهولندي أعرب عن التزام بلاده برفض الاستيطان وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.
وتناول الاتصال الهاتفي وفق البيان أمن الملاحة في البحر الأحمر حيث استعرض عبدالعاطي انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الهولندي الاستعداد لتشجيع شركات بلاده على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم في استعادة معدلاتها الطبيعية. (النهاية)

ا س م / م ع ح ع


MENAFN31052025000071011013ID1109618623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث