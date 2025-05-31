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وزير الخارجية المصري يدين مواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 5 (كونا) -- دان وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم السبت قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة ومواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة كعقاب جماعي في "خرق فاضح" للقانون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.
وأضاف البيان أن الوزير الهولندي أعرب عن التزام بلاده برفض الاستيطان وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.
وتناول الاتصال الهاتفي وفق البيان أمن الملاحة في البحر الأحمر حيث استعرض عبدالعاطي انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الهولندي الاستعداد لتشجيع شركات بلاده على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم في استعادة معدلاتها الطبيعية. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.
وأضاف البيان أن الوزير الهولندي أعرب عن التزام بلاده برفض الاستيطان وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.
وتناول الاتصال الهاتفي وفق البيان أمن الملاحة في البحر الأحمر حيث استعرض عبدالعاطي انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الهولندي الاستعداد لتشجيع شركات بلاده على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم في استعادة معدلاتها الطبيعية. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
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