المؤثر العراقي ياسر سالم: "منتديات دبي" محفز للتأثير الايجابي في المجتمعات العربية

MENAFN - Al-Bayan) أكد المؤثر ورجل الأعمال العراقي ياسر سالم أن المنتديات الإعلامية والقمم العالمية والعربية في مجال التواصل الاجتماعي التي تحتضنها دبي تمثل تحدٍ كبير للإعلام العربي والمؤثرين العرب ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم، لانها باتت ملتقيات عالمية سنوية نصف سنوية يقدمون فيها أفضل ما لديهم وإن لم تكن الأفضل فلن يكن لك ((موطي قدم)) في دبي العالمية.

وثمن ياسر سالم تنظيم دبي لقمة سنوية لنجوم التواصل الاجتماعي العرب فضلاً عن تخصيص جائزة تعتبر هى الأخرى محفزاً لرواد التواصل لتقديم الأفضل لاعتلاء منصات تتويج هذه الجائزة المفخرة، التي تقدم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سالم انه وانطلاقاً من رؤية دبي التنويرية في مجال التواصل الاجتماعي فإن بدايته لم تكن رفاهية أو شهرة، بل من سنوات طويلة من البحث والتجربة. على مدار أكثر من 15 عامًا، كرّس فيها نفسه لدراسة الحياة " كيف نعيشها، كيف نفهم أنفسنا، وكيف نُحسن قراراتنا وعلاقاتنا. هذه الأمور لا تُدرَّس في المدارس، ولا تُنقل إلى بيوتنا بالشكل الكافي، بل هي رحلة داخلية يعيشها كل إنسان على طريقته".

ويؤمن سالم أن المراهقين والشباب في عالمنا العربي بحاجة إلى من يوجّههم، ليس فقط بكلمات مثالية، بل بتجارب حقيقية، بأخطاء تم التعلّم منها، وبخطوات واضحة نحو تطوير الذات من الداخل، وتحسين الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين العمل والعائلة والطموحات الشخصية، وهي الرسالة المحورية التي يسعى لتقديمها من خلال محتوى رسالي بعيداً عن الاسفاف والبحث عن المتابعين أو الداعمين على حد سواء.