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بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم السبت 4 ذو الحجة 1446 هجرية الموافق 31 أيار 2025 ميلادية.

31/05/2025 06:15:08





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