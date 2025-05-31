طقس دافىء في اغلب المناطق اليوم ومعتدل الحرارة حتى الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 أيار (بترا)- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية و تتحول في ساعات الظهيرة إلى جنوبية غربية.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ الاحد والاثنين، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.ويبقى الطقس يوم الثلاثاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق ، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15, وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24, وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.