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طقس دافىء في اغلب المناطق اليوم ومعتدل الحرارة حتى الثلاثاء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 31 أيار (بترا)- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية و تتحول في ساعات الظهيرة إلى جنوبية غربية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ الاحد والاثنين، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.
ويبقى الطقس يوم الثلاثاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق ، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15, وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24, وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ الاحد والاثنين، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.
ويبقى الطقس يوم الثلاثاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق ، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15, وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24, وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
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