إنجاز الإمارات تحتفي بـ20 عاماً من تمكين رواد الأعمال الشباب

MENAFN - Al-Bayan) ">احتفلت "إنجاز الإمارات"، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تعليم مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك بتخريج جيل جديد من رواد الأعمال في الدورة السادسة عشرة من مسابقتها "برنامج الشركة الوطنية".

أقيمت الفعالية في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا في دبي بحضور سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وجمعت أكثر من 800 طالب من مختلف أنحاء الإمارات لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة رفيعة المستوى من قادة الأعمال والخبراء.

هدفت المسابقة، التي تأهل لنهائياتها 20 فريقا (10 من المدارس و10 من الجامعات) من أصل 76، مع تمثيل إماراتي تجاوز 40%، إلى إعداد الطلاب لمستقبل العمل، وركزت جوائزها على الابتكار، والأثر المجتمعي، والاستدامة، والمعرفة المالية، بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات لتأهيل الشباب بالمهارات وبناء القدرات واستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكين أجيال المستقبل.

وفي فئة المدارس الثانوية، فازت شركة "رايكوم" بلقب "شركة العام"، وفريق "إيروسنس" بـ"منتج العام"، وفريق "ساستينلي" بجائزة الاستدامة، وفريق "كونفي" بجائزة أفضل خطة مالية، وفريق "ثرايف" بجائزة أفضل خطة تسويقية، فيما نالت بهافيا باليوال من فريق "إيروسنس" جائزة الرئيس التنفيذي للعام،

أما في فئة الجامعات، فاز فريق "تقدير" بلقب "شركة العام"، وفريق "سبيك.إيه آي" بـ"منتج العام"، وفريق "كليفا" بـ "أبطال الاستدامة"، وحصلت لطيفة النعيمي من فريق "كليفا" على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، كما تم منح جوائز مرموقة أخرى بدعم من شركاء مثل هانيويل وبنك المشرق ونستله.

وفي هذا السياق، أكدت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز الإمارات"، أن المؤسسة ترى الطلاب كقادة وصناع للمستقبل، مشيرة إلى أن "المنهج غير المرئي" للمؤسسة يعزز الثقة والإبداع عبر التجارب العملية، وأن المسابقة أبرزت قدرة الطلاب على تحويل الأفكار لمشاريع عملية.

ومن جانبها، أعربت سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة، عن فخر بعثة بلادها بالشراكة الممتدة لثلاث سنوات مع "إنجاز الإمارات" لتعزيز ريادة الأعمال، مؤكدة أن التعاون يركز على تحقيق النتائج وخلق الفرص والازدهار في كلا البلدين.

بدوره، أعرب سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن اعتزاز الغرفة بالشراكة لدعم المبتكرين، معتبراً المسابقة تجسيداً للالتزام المشترك بتمكين الشباب بالذهنية الريادية والمهارات الرقمية.

وأوضحت سارة شو، المدير التنفيذي لصندوق "مجرى" الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرة "أبطال الاستدامة"، المنفذة بالتعاون مع نستله، تم اعتمادها كمشروع وطني مستدام، مشيرة إلى نجاحها في تخريج أكثر من 200 طالب وتركيز 75% من المبادرات المقدمة على الاستدامة، مع خطط للتوسع.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، عكس الفائزون هذا التوجه، حيث أوضح سيف أبو محفوظ، من فريق "تقدير" الفائز (الجامعة الأمريكية في الشارقة)، أن مشروعهم يتيح مكافآت مالية مباشرة للعاملين عبر رمز QR، مشيداً بالتوجيه الذي تلقوه من "إنجاز" وتطلعه للتصفيات الإقليمية.

وذكرت الطالبة أليزا، من الفريق الفائز عن المدرسة البريطانية في أبوظبي، أن مشروعهم لمنصة موحدة للتقديم الجامعي جاء بعد بحث أظهر حاجة الطلاب لمثل هذه الخدمة، مثنية على منهجية "إنجاز" في تطوير الفكرة.

شارك في لجان التحكيم قادة من مؤسسات رائدة كفيزا الخليج، شل، أبكو، أكسنتشر، بنك المشرق، هانيويل، بروكتر آند جامبل، ونستله، مما أثرى تجربة الطلاب.