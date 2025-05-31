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بايدن متفائل بالشفاء من مرض السرطان

بايدن متفائل بالشفاء من مرض السرطان

2025-05-31 12:04:37
(MENAFN- Al-Bayan) ">بعد أسبوعين تقريباً من الكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا، قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يوم الجمعة إنه متفائل بشأن شفائه.

وقال بايدن للصحفيين على هامش ظهور علني في ولايته ديلاوير "الجميع متفائل للغاية". وأكد أنه بدأ العلاج.

وقال الرئيس السابق (82 عاما) عن مرضه "توقعاتي هي أننا سنكون قادرين على التغلب على هذا".

وذكر بايدن أنه يتناول حاليا "حبة دواء" لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول علاجه.

وقد أعلن مكتب بايدن عن إصابته بالسرطان يوم 18 مايو ، مشيراً إلى أنه شكل أكثر عدوانية وتقدماً، من المرض، ولكن يمكن علاجه.

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