الرئيس الأمريكي السابق بايدن يتحدث لأول مرة عن إصابته بالسرطان: سأهزمه

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الرئيس الأمريكي السابق بايدن يتحدث لأول مرة عن إصابته بالسرطان: سأهزمه
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- عبر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اليوم الجمعة في أول تصريح له بشأن تشخيصه بدرجة متقدمة من سرطان البروستاتا عن تفاؤله بالتغلب على المرض.
حديث بايدن جاء في تصريح للصحفيين بعد إلقائه خطابا في فعالية أقيمت في حديقة المحاربين القدامى التذكارية بمدينة نيوكاسل في ولاية ديلاوير مسقط رأسه إحياء ليوم الذكرى (ميموريال داي).
وقال الرئيس الأمريكي السابق "أشعر أنني بحالة جيدة. حسنا. التشخيص جيد كما تعلمون. نحن نعمل على كل شيء. والأمور تسير على ما يرام. أشعر أنني بحالة جيدة" وأضاف "الجميع متفائلون جدا" بشأن وضعه الصحي.
وتابع "من المتوقع أن نتمكن من التغلب على هذا المرض. انه ليس في أي عضو. عظامي قوية. لم يخترقها. لذلك أشعر أنني على ما يرام". وأوضح بايدن أنه بدأ العلاج وأن "الأمر كله مجرد حبة دواء".
وأشار الى انه سيتناول أقراصا كعلاج لمدة ستة أسابيع قبل أن يبدأ برنامجا آخر من الأقراص. وأشار إلى أنه يتلقى العلاج على يد جراح بارز تم تشخيصه بنفس النوع من السرطان قبل ثلاثة عقود.
تأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي يواجه فيه هو وفريقه وزوجته جيل بايدن تدقيقا متجددا بعد صدور كتاب جديد يزعم انه اظهر علامات التدهور العقلي والجسدي خلال العام الأخير له في منصبه.
وقال بايدن مازحا: "يمكنكم رؤية ذلك. أنا غير كفء عقليا ولا يمكنني المشي".
وأعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 18 مايو الجاري عن تشخيصه بسرطان البروستاتا من النوع "العدواني" من الدرجة التاسعة على مقياس غليسون (مجموعة الدرجة الخامسة) مع انتشاره إلى العظام.
وأشار مكتب بايدن الى ان الرئيس الأمريكي السابق خضع لفحوصات طبية قبل أسبوع من تاريخ الكشف عن اصابته بعدما شعر بأعراض متعلقة بالمسالك البولية وهو ما يعني وفقا للبيان ان تاريخ الاعراض والتشخيص حديثة وتلت مغادرته منصبه.
غير ان المعلومات المعلن عنها من قبل مكتب بايدن قوبلت بالتشكيك في احتمال إخفاء بايدن وفريقه وزوجته جيل انه كان مصابا بالسرطان خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة وهي مزاعم ارتكزت على ان المرض بلغ الدرجة الخامسة وانتشر بالفعل وهو ما يشير الى انه كان مصابا به من مدة سبقت الإعلان خاصة وان الرؤساء الأمريكيين يخضعون لفحوصات طبية كل ستة أشهر. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
حديث بايدن جاء في تصريح للصحفيين بعد إلقائه خطابا في فعالية أقيمت في حديقة المحاربين القدامى التذكارية بمدينة نيوكاسل في ولاية ديلاوير مسقط رأسه إحياء ليوم الذكرى (ميموريال داي).
وقال الرئيس الأمريكي السابق "أشعر أنني بحالة جيدة. حسنا. التشخيص جيد كما تعلمون. نحن نعمل على كل شيء. والأمور تسير على ما يرام. أشعر أنني بحالة جيدة" وأضاف "الجميع متفائلون جدا" بشأن وضعه الصحي.
وتابع "من المتوقع أن نتمكن من التغلب على هذا المرض. انه ليس في أي عضو. عظامي قوية. لم يخترقها. لذلك أشعر أنني على ما يرام". وأوضح بايدن أنه بدأ العلاج وأن "الأمر كله مجرد حبة دواء".
وأشار الى انه سيتناول أقراصا كعلاج لمدة ستة أسابيع قبل أن يبدأ برنامجا آخر من الأقراص. وأشار إلى أنه يتلقى العلاج على يد جراح بارز تم تشخيصه بنفس النوع من السرطان قبل ثلاثة عقود.
تأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي يواجه فيه هو وفريقه وزوجته جيل بايدن تدقيقا متجددا بعد صدور كتاب جديد يزعم انه اظهر علامات التدهور العقلي والجسدي خلال العام الأخير له في منصبه.
وقال بايدن مازحا: "يمكنكم رؤية ذلك. أنا غير كفء عقليا ولا يمكنني المشي".
وأعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 18 مايو الجاري عن تشخيصه بسرطان البروستاتا من النوع "العدواني" من الدرجة التاسعة على مقياس غليسون (مجموعة الدرجة الخامسة) مع انتشاره إلى العظام.
وأشار مكتب بايدن الى ان الرئيس الأمريكي السابق خضع لفحوصات طبية قبل أسبوع من تاريخ الكشف عن اصابته بعدما شعر بأعراض متعلقة بالمسالك البولية وهو ما يعني وفقا للبيان ان تاريخ الاعراض والتشخيص حديثة وتلت مغادرته منصبه.
غير ان المعلومات المعلن عنها من قبل مكتب بايدن قوبلت بالتشكيك في احتمال إخفاء بايدن وفريقه وزوجته جيل انه كان مصابا بالسرطان خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة وهي مزاعم ارتكزت على ان المرض بلغ الدرجة الخامسة وانتشر بالفعل وهو ما يشير الى انه كان مصابا به من مدة سبقت الإعلان خاصة وان الرؤساء الأمريكيين يخضعون لفحوصات طبية كل ستة أشهر. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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