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الرئيس الأمريكي السابق بايدن يتحدث لأول مرة عن إصابته بالسرطان: سأهزمه

الرئيس الأمريكي السابق بايدن يتحدث لأول مرة عن إصابته بالسرطان: سأهزمه

2025-05-30 11:16:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- عبر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اليوم الجمعة في أول تصريح له بشأن تشخيصه بدرجة متقدمة من سرطان البروستاتا عن تفاؤله بالتغلب على المرض.
حديث بايدن جاء في تصريح للصحفيين بعد إلقائه خطابا في فعالية أقيمت في حديقة المحاربين القدامى التذكارية بمدينة نيوكاسل في ولاية ديلاوير مسقط رأسه إحياء ليوم الذكرى (ميموريال داي).
وقال الرئيس الأمريكي السابق "أشعر أنني بحالة جيدة. حسنا. التشخيص جيد كما تعلمون. نحن نعمل على كل شيء. والأمور تسير على ما يرام. أشعر أنني بحالة جيدة" وأضاف "الجميع متفائلون جدا" بشأن وضعه الصحي.
وتابع "من المتوقع أن نتمكن من التغلب على هذا المرض. انه ليس في أي عضو. عظامي قوية. لم يخترقها. لذلك أشعر أنني على ما يرام". وأوضح بايدن أنه بدأ العلاج وأن "الأمر كله مجرد حبة دواء".
وأشار الى انه سيتناول أقراصا كعلاج لمدة ستة أسابيع قبل أن يبدأ برنامجا آخر من الأقراص. وأشار إلى أنه يتلقى العلاج على يد جراح بارز تم تشخيصه بنفس النوع من السرطان قبل ثلاثة عقود.
تأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي يواجه فيه هو وفريقه وزوجته جيل بايدن تدقيقا متجددا بعد صدور كتاب جديد يزعم انه اظهر علامات التدهور العقلي والجسدي خلال العام الأخير له في منصبه.
وقال بايدن مازحا: "يمكنكم رؤية ذلك. أنا غير كفء عقليا ولا يمكنني المشي".
وأعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 18 مايو الجاري عن تشخيصه بسرطان البروستاتا من النوع "العدواني" من الدرجة التاسعة على مقياس غليسون (مجموعة الدرجة الخامسة) مع انتشاره إلى العظام.
وأشار مكتب بايدن الى ان الرئيس الأمريكي السابق خضع لفحوصات طبية قبل أسبوع من تاريخ الكشف عن اصابته بعدما شعر بأعراض متعلقة بالمسالك البولية وهو ما يعني وفقا للبيان ان تاريخ الاعراض والتشخيص حديثة وتلت مغادرته منصبه.
غير ان المعلومات المعلن عنها من قبل مكتب بايدن قوبلت بالتشكيك في احتمال إخفاء بايدن وفريقه وزوجته جيل انه كان مصابا بالسرطان خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة وهي مزاعم ارتكزت على ان المرض بلغ الدرجة الخامسة وانتشر بالفعل وهو ما يشير الى انه كان مصابا به من مدة سبقت الإعلان خاصة وان الرؤساء الأمريكيين يخضعون لفحوصات طبية كل ستة أشهر. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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