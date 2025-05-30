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الرئيس التركي يبحث مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

2025-05-30 11:16:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 30 - 5 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على مواصلة تركيا جهودها لضمان تحقيق سلام عادل ودائم بين أوكرانيا وروسيا مؤكدا عم بلاده لاستمرار المحادثات التي انطلقت في إسطنبول بين وفدي البلدين.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه لسرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال تلك المحادثات.
وأشار إلى أن مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار خلال الجولة الثانية من المحادثات المزمع عقدها في إسطنبول يمكن أن تمهد الطريق نحو السلام.
وأضاف أن مشاركة كلا الجانبين بوفود قوية سيسهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السلمية.
وأكد أردوغان على أن عقد لقاءات مباشرة على مستوى القادة سيكون خطوة مفيدة في سبيل تعزيز جهود السلام مشددا على أهمية عدم تأخير هذه الخطوة.
ويتزامن الاتصال بين الجانبين مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أوكرانيا ولقائه كلا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيها ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك.
وفي وقت سابق من اليوم قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة لخوض جولة تفاوض ثانية مع أوكرانيا في إسطنبول الاثنين المقبل.
وفي 15 و16 مايو الجاري استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.(النهاية)

ا ع س


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