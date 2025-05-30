الرئيس التركي يبحث مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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الرئيس التركي يبحث مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 30 - 5 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على مواصلة تركيا جهودها لضمان تحقيق سلام عادل ودائم بين أوكرانيا وروسيا مؤكدا عم بلاده لاستمرار المحادثات التي انطلقت في إسطنبول بين وفدي البلدين.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه لسرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال تلك المحادثات.
وأشار إلى أن مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار خلال الجولة الثانية من المحادثات المزمع عقدها في إسطنبول يمكن أن تمهد الطريق نحو السلام.
وأضاف أن مشاركة كلا الجانبين بوفود قوية سيسهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السلمية.
وأكد أردوغان على أن عقد لقاءات مباشرة على مستوى القادة سيكون خطوة مفيدة في سبيل تعزيز جهود السلام مشددا على أهمية عدم تأخير هذه الخطوة.
ويتزامن الاتصال بين الجانبين مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أوكرانيا ولقائه كلا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيها ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك.
وفي وقت سابق من اليوم قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة لخوض جولة تفاوض ثانية مع أوكرانيا في إسطنبول الاثنين المقبل.
وفي 15 و16 مايو الجاري استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.(النهاية)
ا ع س
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على مواصلة تركيا جهودها لضمان تحقيق سلام عادل ودائم بين أوكرانيا وروسيا مؤكدا عم بلاده لاستمرار المحادثات التي انطلقت في إسطنبول بين وفدي البلدين.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه لسرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال تلك المحادثات.
وأشار إلى أن مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار خلال الجولة الثانية من المحادثات المزمع عقدها في إسطنبول يمكن أن تمهد الطريق نحو السلام.
وأضاف أن مشاركة كلا الجانبين بوفود قوية سيسهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السلمية.
وأكد أردوغان على أن عقد لقاءات مباشرة على مستوى القادة سيكون خطوة مفيدة في سبيل تعزيز جهود السلام مشددا على أهمية عدم تأخير هذه الخطوة.
ويتزامن الاتصال بين الجانبين مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أوكرانيا ولقائه كلا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيها ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك.
وفي وقت سابق من اليوم قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة لخوض جولة تفاوض ثانية مع أوكرانيا في إسطنبول الاثنين المقبل.
وفي 15 و16 مايو الجاري استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.(النهاية)
ا ع س
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