الرئيس الأمريكي يصف نظيريه الروسي والأكراني بـ العنيدين

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الرئيس الأمريكي يصف نظيريه الروسي والأكراني بـ العنيدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن كلا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي "عنيدان" وذلك في إشارة الى صعوبة التوصل معهما لاتفاق من شأنه انهاء النزاع العسكري بين موسكو وكييف.
كلام ترامب جاء في إجابة على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المليارير الأمريكي ايلون ماسك بخصوص نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
ورد ترامب عندما نوه الصحفي بأن الرئيس الأمريكي "يتعامل مع فلاديمير بوتين العنيد للغاية" بالقول انه يتعامل مع "زيلينسكي العنيد أيضا".
وكرر الرئيس الأمريكي التنويه بأنه "فوجئ للغاية" بشن روسيا ضربات جوية مكثفة على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بينما كانت المفاوضات بين موسكو وكييف جارية.
وقال ترامب: حدثت أمور فاجأتني للغاية. صواريخ تُطلق على مدن مثل كييف خلال مفاوضات شعرتُ أنها ربما كانت على وشك الانتهاء".
وأضاف "كنا على وشك حل المشكلة. وفجأة أُطلقت صواريخ على مدن (اوكرانية) وسقط قتلى."
وأعاد التأكيد "رأيتُ أمورا فاجأتني. ولا أحب أن أُفاجأ. لذا أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا. مع ذلك أتمنى أن ينتهي هذا (النزاع)." (النهاية)
ر س ر
كلام ترامب جاء في إجابة على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المليارير الأمريكي ايلون ماسك بخصوص نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
ورد ترامب عندما نوه الصحفي بأن الرئيس الأمريكي "يتعامل مع فلاديمير بوتين العنيد للغاية" بالقول انه يتعامل مع "زيلينسكي العنيد أيضا".
وكرر الرئيس الأمريكي التنويه بأنه "فوجئ للغاية" بشن روسيا ضربات جوية مكثفة على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بينما كانت المفاوضات بين موسكو وكييف جارية.
وقال ترامب: حدثت أمور فاجأتني للغاية. صواريخ تُطلق على مدن مثل كييف خلال مفاوضات شعرتُ أنها ربما كانت على وشك الانتهاء".
وأضاف "كنا على وشك حل المشكلة. وفجأة أُطلقت صواريخ على مدن (اوكرانية) وسقط قتلى."
وأعاد التأكيد "رأيتُ أمورا فاجأتني. ولا أحب أن أُفاجأ. لذا أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا. مع ذلك أتمنى أن ينتهي هذا (النزاع)." (النهاية)
ر س ر
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