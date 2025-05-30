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الرئيس الأمريكي يصف نظيريه الروسي والأكراني بـ العنيدين

الرئيس الأمريكي يصف نظيريه الروسي والأكراني بـ العنيدين

2025-05-30 11:16:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن كلا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي "عنيدان" وذلك في إشارة الى صعوبة التوصل معهما لاتفاق من شأنه انهاء النزاع العسكري بين موسكو وكييف.
كلام ترامب جاء في إجابة على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المليارير الأمريكي ايلون ماسك بخصوص نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
ورد ترامب عندما نوه الصحفي بأن الرئيس الأمريكي "يتعامل مع فلاديمير بوتين العنيد للغاية" بالقول انه يتعامل مع "زيلينسكي العنيد أيضا".
وكرر الرئيس الأمريكي التنويه بأنه "فوجئ للغاية" بشن روسيا ضربات جوية مكثفة على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بينما كانت المفاوضات بين موسكو وكييف جارية.
وقال ترامب: حدثت أمور فاجأتني للغاية. صواريخ تُطلق على مدن مثل كييف خلال مفاوضات شعرتُ أنها ربما كانت على وشك الانتهاء".
وأضاف "كنا على وشك حل المشكلة. وفجأة أُطلقت صواريخ على مدن (اوكرانية) وسقط قتلى."
وأعاد التأكيد "رأيتُ أمورا فاجأتني. ولا أحب أن أُفاجأ. لذا أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا. مع ذلك أتمنى أن ينتهي هذا (النزاع)." (النهاية)

ر س ر


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