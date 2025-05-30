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قطر تدين بشدة مصادقة سلطات الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 5 (الدوحة) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الجمعة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة واعتبرتها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق والمستند الى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س س س / ر ج
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق والمستند الى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س س س / ر ج
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