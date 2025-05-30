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محادثات أمريكية - يابانية صريحة بشأن الرسوم الجمركية

محادثات أمريكية - يابانية صريحة بشأن الرسوم الجمركية

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 30 - 5 (كونا) -- أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة في بلاده هوارد لوتنيك اليوم الجمعة محادثات وصفت بـ"الصريحة" مع وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا في ظل مطالبات واشنطن المتكررة لمختلف دول العالم من أجل "تجارة منصفة".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنه "في إطار مواصلة مناقشاتهما الصريحة والبناءة شدد الوزير بيسنت للوزير أكازاوا على أهمية معالجة الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية (قيود تجارية أخرى) وزيادة الاستثمار والعمل معا لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأكد بيسنت على "متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، وأشار إلى استمرار المحادثات على مستوى (فرق) العمل بينهما حول العديد من القضايا الاقتصادية".
وشكر بيسنت الوزير الياباني "على تعاونه المستمر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة العادلة والمتبادلة، وأشار إلى اجتماعه الأخير مع وزير المالية (الياباني) كاتسونوبو كاتو في بانف بكندا".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته، وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)

ع س ج


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