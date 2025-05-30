محادثات أمريكية - يابانية صريحة بشأن الرسوم الجمركية

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محادثات أمريكية - يابانية صريحة بشأن الرسوم الجمركية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 30 - 5 (كونا) -- أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة في بلاده هوارد لوتنيك اليوم الجمعة محادثات وصفت بـ"الصريحة" مع وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا في ظل مطالبات واشنطن المتكررة لمختلف دول العالم من أجل "تجارة منصفة".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنه "في إطار مواصلة مناقشاتهما الصريحة والبناءة شدد الوزير بيسنت للوزير أكازاوا على أهمية معالجة الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية (قيود تجارية أخرى) وزيادة الاستثمار والعمل معا لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأكد بيسنت على "متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، وأشار إلى استمرار المحادثات على مستوى (فرق) العمل بينهما حول العديد من القضايا الاقتصادية".
وشكر بيسنت الوزير الياباني "على تعاونه المستمر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة العادلة والمتبادلة، وأشار إلى اجتماعه الأخير مع وزير المالية (الياباني) كاتسونوبو كاتو في بانف بكندا".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته، وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ع س ج
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنه "في إطار مواصلة مناقشاتهما الصريحة والبناءة شدد الوزير بيسنت للوزير أكازاوا على أهمية معالجة الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية (قيود تجارية أخرى) وزيادة الاستثمار والعمل معا لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأكد بيسنت على "متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، وأشار إلى استمرار المحادثات على مستوى (فرق) العمل بينهما حول العديد من القضايا الاقتصادية".
وشكر بيسنت الوزير الياباني "على تعاونه المستمر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة العادلة والمتبادلة، وأشار إلى اجتماعه الأخير مع وزير المالية (الياباني) كاتسونوبو كاتو في بانف بكندا".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته، وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ع س ج
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