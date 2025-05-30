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وزيرا خارجيتي الهند ونيوزيلاندا يتفقان على تعزيز التعاون عقب مباحثات مكثفة

وزيرا خارجيتي الهند ونيوزيلاندا يتفقان على تعزيز التعاون عقب مباحثات مكثفة

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 5 (كونا) -- اتفق وزيرا الخارجية الهندي ايس. جايشانكار والنيوزيلاندي نستون بيترز اليوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات منها الاقتصاد والدفاع والطب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن ذلك جاء عقب مباحثات مكثفة بين الجانبين في نيودلهي بشان العلاقات الثنائية من التجارة والاقتصاد والدفاع والأمن والطب التقليدي والرياضة والتعليم.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا التزامهما المشترك بابقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة.
وأضاف البيان أن "علاقة وطيدة وودية متركزة على القيم الديمقراطية والتعاون المتنامي في مختلف القطاعات تربط الهند ونيوزيلندا".
تأتي هذه الزيارة متابعة للزيارة التي أجراها رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون إلى الهند في مارس الماضي وتعكس أيضا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية المتسمة بتبادلات رفيعة المستوى والتزام مشترك بتعميق الشراكة متعددة الجوانب. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص


MENAFN30052025000071011013ID1109618105

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