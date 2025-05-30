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وزيرا خارجيتي الهند ونيوزيلاندا يتفقان على تعزيز التعاون عقب مباحثات مكثفة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 5 (كونا) -- اتفق وزيرا الخارجية الهندي ايس. جايشانكار والنيوزيلاندي نستون بيترز اليوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات منها الاقتصاد والدفاع والطب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن ذلك جاء عقب مباحثات مكثفة بين الجانبين في نيودلهي بشان العلاقات الثنائية من التجارة والاقتصاد والدفاع والأمن والطب التقليدي والرياضة والتعليم.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا التزامهما المشترك بابقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة.
وأضاف البيان أن "علاقة وطيدة وودية متركزة على القيم الديمقراطية والتعاون المتنامي في مختلف القطاعات تربط الهند ونيوزيلندا".
تأتي هذه الزيارة متابعة للزيارة التي أجراها رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون إلى الهند في مارس الماضي وتعكس أيضا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية المتسمة بتبادلات رفيعة المستوى والتزام مشترك بتعميق الشراكة متعددة الجوانب. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن ذلك جاء عقب مباحثات مكثفة بين الجانبين في نيودلهي بشان العلاقات الثنائية من التجارة والاقتصاد والدفاع والأمن والطب التقليدي والرياضة والتعليم.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا التزامهما المشترك بابقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة.
وأضاف البيان أن "علاقة وطيدة وودية متركزة على القيم الديمقراطية والتعاون المتنامي في مختلف القطاعات تربط الهند ونيوزيلندا".
تأتي هذه الزيارة متابعة للزيارة التي أجراها رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون إلى الهند في مارس الماضي وتعكس أيضا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية المتسمة بتبادلات رفيعة المستوى والتزام مشترك بتعميق الشراكة متعددة الجوانب. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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