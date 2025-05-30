  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس الأمريكي يشيد بعمل إيلون ماسك في وكالة الكفاءة الحكومية

الرئيس الأمريكي يشيد بعمل إيلون ماسك في وكالة الكفاءة الحكومية

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة ان الملياردير ايلون ماسك أحدث تغييرا هائلا في إدارة العمل الفيدرالي خلال قيادته لوكالة الكفاءة الحكومية مشيرا الى ان الوكالة ستستمر في مهمتها حتى ان رجل الاعمال البارز لن يغادرها فعليا بل سيستمر في دعمها.
كلام ترامب جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع ماسك بشأن انتهاء عمل الأخير في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية التي استحدثها الرئيس ترامب بموجب امر تنفيذي وقعه يوم تسلمه منصبه في 20 يناير الماضي بهدف ضبط الانفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد والبيروقراطية الادارية.
وقال الرئيس الامريكي "لقد وجدنا من خلال وكالة الكفاءة الحكومية أشياء غبية وسيئة بشكل لا يصدق وقد أحدث إيلون تغييرا هائلا في الطرق القديمة لإدارة الأعمال في واشنطن."
وأضاف "لقد عينت وزارة كفاءة الحكومة عباقرة وأشخاصا موهوبين بشكل لا يصدق" مؤكدا ان "عقلية كبار المسؤولين في كل وزارة فيدرالية قد تغيرت تماما وبفضل توجيهات إيلون فإنهم يساعدون في الكشف عن الاحتيال وتقليل الهدر وتحديث الأنظمة المعطلة والقديمة".
واوضح ترامب ان "تغيير الأنظمة المتبعة يستغرق وقتا طويلا ونحن ملتزمون تماما بجعل تخفيضات الوكالة دائمة وبوقف المزيد من الهدر في الأشهر القادمة".
من جانبه اكد ماسك ان نهاية عمله في قيادة الوكالة "ليست نهاية مشروعها بل هي البداية حقا" معربا عن ثقته بأن "فريق الوكالة سيزداد قوة بمرور الوقت وهو يتغلغل في جميع أنحاء الحكومة وأنا واثق من أنه بمرور الوقت سنرى انخفاضا في الهدر والاحتيال بمقدار تريليون دولار". (النهاية)

ر س ر / ر ج


MENAFN30052025000071011013ID1109618104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث