الرئيس الأمريكي يشيد بعمل إيلون ماسك في وكالة الكفاءة الحكومية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الأمريكي يشيد بعمل إيلون ماسك في وكالة الكفاءة الحكومية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة ان الملياردير ايلون ماسك أحدث تغييرا هائلا في إدارة العمل الفيدرالي خلال قيادته لوكالة الكفاءة الحكومية مشيرا الى ان الوكالة ستستمر في مهمتها حتى ان رجل الاعمال البارز لن يغادرها فعليا بل سيستمر في دعمها.
كلام ترامب جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع ماسك بشأن انتهاء عمل الأخير في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية التي استحدثها الرئيس ترامب بموجب امر تنفيذي وقعه يوم تسلمه منصبه في 20 يناير الماضي بهدف ضبط الانفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد والبيروقراطية الادارية.
وقال الرئيس الامريكي "لقد وجدنا من خلال وكالة الكفاءة الحكومية أشياء غبية وسيئة بشكل لا يصدق وقد أحدث إيلون تغييرا هائلا في الطرق القديمة لإدارة الأعمال في واشنطن."
وأضاف "لقد عينت وزارة كفاءة الحكومة عباقرة وأشخاصا موهوبين بشكل لا يصدق" مؤكدا ان "عقلية كبار المسؤولين في كل وزارة فيدرالية قد تغيرت تماما وبفضل توجيهات إيلون فإنهم يساعدون في الكشف عن الاحتيال وتقليل الهدر وتحديث الأنظمة المعطلة والقديمة".
واوضح ترامب ان "تغيير الأنظمة المتبعة يستغرق وقتا طويلا ونحن ملتزمون تماما بجعل تخفيضات الوكالة دائمة وبوقف المزيد من الهدر في الأشهر القادمة".
من جانبه اكد ماسك ان نهاية عمله في قيادة الوكالة "ليست نهاية مشروعها بل هي البداية حقا" معربا عن ثقته بأن "فريق الوكالة سيزداد قوة بمرور الوقت وهو يتغلغل في جميع أنحاء الحكومة وأنا واثق من أنه بمرور الوقت سنرى انخفاضا في الهدر والاحتيال بمقدار تريليون دولار". (النهاية)
ر س ر / ر ج
كلام ترامب جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع ماسك بشأن انتهاء عمل الأخير في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية التي استحدثها الرئيس ترامب بموجب امر تنفيذي وقعه يوم تسلمه منصبه في 20 يناير الماضي بهدف ضبط الانفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد والبيروقراطية الادارية.
وقال الرئيس الامريكي "لقد وجدنا من خلال وكالة الكفاءة الحكومية أشياء غبية وسيئة بشكل لا يصدق وقد أحدث إيلون تغييرا هائلا في الطرق القديمة لإدارة الأعمال في واشنطن."
وأضاف "لقد عينت وزارة كفاءة الحكومة عباقرة وأشخاصا موهوبين بشكل لا يصدق" مؤكدا ان "عقلية كبار المسؤولين في كل وزارة فيدرالية قد تغيرت تماما وبفضل توجيهات إيلون فإنهم يساعدون في الكشف عن الاحتيال وتقليل الهدر وتحديث الأنظمة المعطلة والقديمة".
واوضح ترامب ان "تغيير الأنظمة المتبعة يستغرق وقتا طويلا ونحن ملتزمون تماما بجعل تخفيضات الوكالة دائمة وبوقف المزيد من الهدر في الأشهر القادمة".
من جانبه اكد ماسك ان نهاية عمله في قيادة الوكالة "ليست نهاية مشروعها بل هي البداية حقا" معربا عن ثقته بأن "فريق الوكالة سيزداد قوة بمرور الوقت وهو يتغلغل في جميع أنحاء الحكومة وأنا واثق من أنه بمرور الوقت سنرى انخفاضا في الهدر والاحتيال بمقدار تريليون دولار". (النهاية)
ر س ر / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين