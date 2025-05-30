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الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب

الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه سيرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة بينما لا تزال الأسواق العالمية تعيش حالة من عدم اليقين والتقلبات بسبب السياسات الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في خطاب أمام عمال الصلب بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعيد أيام من صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار دولار استثمرتها شركة الصلب اليابانية في شركة الصلب الأمريكية إن مضاعفة الرسوم الجمركية من شأنها أن تعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة بشكل أكبر.
ووقع ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم دون استثناءات أو إعفاءات.
ويشكل الصلب عنصرا أساسيا في معظم الصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية إلى مشاريع البنية الأساسية الضخمة مثل ناطحات السحاب ومنصات النفط وخطوط الأنابيب والجسور والطرق فيما يعتبر الألمنيوم مكونا رئيسيا بتصنيع علب الأغذية المعدنية والمشروبات والسيارات والطائرات التجارية فضلا عن البنية الأساسية الرئيسية مثل خطوط الكهرباء عالية الطاقة.
وتستهلك الولايات المتحدة عشرات الملايين من الأطنان من الصلب والألمنيوم سنويا وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكلفة إنتاج العديد من تلك السلع إن لم يكن كلها بسبب ارتفاع تكلفة الصلب المستورد والمحلي كما يحتمل أن يرفع مصنعو الألمنيوم أسعار منتجاتهم بسبب انخفاض المنافسة مع الواردات المنخفضة السعر.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن "شراكة مخطط لها" تستثمر بموجبها شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) دون أن تستحوذ عليها بعد فترة من الجدال حول استحواذ محتمل للشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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