الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب

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الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه سيرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة بينما لا تزال الأسواق العالمية تعيش حالة من عدم اليقين والتقلبات بسبب السياسات الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في خطاب أمام عمال الصلب بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعيد أيام من صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار دولار استثمرتها شركة الصلب اليابانية في شركة الصلب الأمريكية إن مضاعفة الرسوم الجمركية من شأنها أن تعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة بشكل أكبر.
ووقع ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم دون استثناءات أو إعفاءات.
ويشكل الصلب عنصرا أساسيا في معظم الصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية إلى مشاريع البنية الأساسية الضخمة مثل ناطحات السحاب ومنصات النفط وخطوط الأنابيب والجسور والطرق فيما يعتبر الألمنيوم مكونا رئيسيا بتصنيع علب الأغذية المعدنية والمشروبات والسيارات والطائرات التجارية فضلا عن البنية الأساسية الرئيسية مثل خطوط الكهرباء عالية الطاقة.
وتستهلك الولايات المتحدة عشرات الملايين من الأطنان من الصلب والألمنيوم سنويا وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكلفة إنتاج العديد من تلك السلع إن لم يكن كلها بسبب ارتفاع تكلفة الصلب المستورد والمحلي كما يحتمل أن يرفع مصنعو الألمنيوم أسعار منتجاتهم بسبب انخفاض المنافسة مع الواردات المنخفضة السعر.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن "شراكة مخطط لها" تستثمر بموجبها شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) دون أن تستحوذ عليها بعد فترة من الجدال حول استحواذ محتمل للشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقال ترامب في خطاب أمام عمال الصلب بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعيد أيام من صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار دولار استثمرتها شركة الصلب اليابانية في شركة الصلب الأمريكية إن مضاعفة الرسوم الجمركية من شأنها أن تعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة بشكل أكبر.
ووقع ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم دون استثناءات أو إعفاءات.
ويشكل الصلب عنصرا أساسيا في معظم الصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية إلى مشاريع البنية الأساسية الضخمة مثل ناطحات السحاب ومنصات النفط وخطوط الأنابيب والجسور والطرق فيما يعتبر الألمنيوم مكونا رئيسيا بتصنيع علب الأغذية المعدنية والمشروبات والسيارات والطائرات التجارية فضلا عن البنية الأساسية الرئيسية مثل خطوط الكهرباء عالية الطاقة.
وتستهلك الولايات المتحدة عشرات الملايين من الأطنان من الصلب والألمنيوم سنويا وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكلفة إنتاج العديد من تلك السلع إن لم يكن كلها بسبب ارتفاع تكلفة الصلب المستورد والمحلي كما يحتمل أن يرفع مصنعو الألمنيوم أسعار منتجاتهم بسبب انخفاض المنافسة مع الواردات المنخفضة السعر.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن "شراكة مخطط لها" تستثمر بموجبها شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) دون أن تستحوذ عليها بعد فترة من الجدال حول استحواذ محتمل للشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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