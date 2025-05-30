السلطات الكندية تجلي 17 ألف شخص بسبب حرائق الغابات والولايات المتحدة تتأهب للتعامل مع دخانها

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السلطات الكندية تجلي 17 ألف شخص بسبب حرائق الغابات والولايات المتحدة تتأهب للتعامل مع دخانها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) – أصدرت السلطات الكندية اليوم الجمعة أوامر بإخلاء 17 ألف شخص جراء وصول حرائق الغابات فيها الى مقاطعة (مانيتوبا) فيما حذرت مراصد الطقس الامريكية من توجه الدخان الناجم عن تلك الحرائق نحو عدة مناطق بشمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.
ووفقا لشبكة (سي ان ان) الامريكية فقد اندلعت حرائق الغابات الحالية في كندا مطلع الأسبوع وتحديدا بمقاطعة (ساسكاتشوان) قبل ان تمتد الى (مانيتوبا) المجاورة لها.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين كنديين قولهم إن مقاطعة (مانيتوبا) أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب الحرائق كما وافق رئيس الوزراء مارك كارني على إرسال الجيش للمساعدة.
وقال رئيس وزراء المقاطعة واب كينو "هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها (مانيتوبا) في تاريخها الحديث وقد تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين ننقلهم بسرعة نسبية والبالغ عددهم 17 ألف شخص ويسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك كارني وافق على طلبنا".
وكانت مدينة (فلين فلون) في (مانيتوبا) قد أمرت أمس الخميس جميع سكانها البالغ عددهم خمسة آلاف نسمة بالمغادرة بسبب اقتراب الحرائق من مناطقهم بحيث تبلغ السكان بضرورة مغادرة منازلهم جنوبا حاملين معهم احتياجاتهم الأساسية والتخطيط للمغادرة بحلول منتصف الليل وقد بدأت السلطات بالفعل بإرسال مرضى المستشفيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السياق أفادت قناة الطقس الامريكية بأن دخان حرائق الغابات في كندا بدأ يتمدد إلى مناطق في شمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.
وأضافت القناة "بما أن الجزء الشمالي من الغرب الأوسط هو الأقرب إلى الحرائق المشتعلة في (ساسكاتشوان) و(مانيتوبا) الكنديتين فإن الرياح العاتية تدفع الدخان الكثيف جنوبا باتجاهه وقد دفع هذا إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء في ولاية (ويسكونسن) بأكملها اليوم الجمعة بالإضافة إلى أجزاء من ولايتي (ميشيغان) و(مينيسوتا)".
كما أشارت الى أن سكان مدينة (شيكاغو) بولاية (الينوي) قد يعانون من تدهور جودة الهواء مع امتداد الدخان جنوبا.
وهناك ما يزيد على 170 حريقا مشتعلا في مختلف أنحاء كندا وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات نصفها تقريبا خارج عن السيطرة 22 منها في مقاطعة (مانيتوبا).
ورفعت كندا مستوى التأهب الوطني إلى 5 من 5 وهو مستوى مرتفع بشكل غير معتاد في هذا الوقت المبكر من موسم الحرائق علما انه في العام الماضي لم تصل البلاد إلى هذا المستوى حتى 15 يوليو.
يذكر ان موسم حرائق الغابات في كندا يمتد من مايو إلى سبتمبر وتم تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق في البلاد عام 2023 حيث عم الدخان الخطير سماء معظم أمريكا الشمالية لأشهر. (النهاية) ر س ر / ر ج
ووفقا لشبكة (سي ان ان) الامريكية فقد اندلعت حرائق الغابات الحالية في كندا مطلع الأسبوع وتحديدا بمقاطعة (ساسكاتشوان) قبل ان تمتد الى (مانيتوبا) المجاورة لها.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين كنديين قولهم إن مقاطعة (مانيتوبا) أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب الحرائق كما وافق رئيس الوزراء مارك كارني على إرسال الجيش للمساعدة.
وقال رئيس وزراء المقاطعة واب كينو "هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها (مانيتوبا) في تاريخها الحديث وقد تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين ننقلهم بسرعة نسبية والبالغ عددهم 17 ألف شخص ويسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك كارني وافق على طلبنا".
وكانت مدينة (فلين فلون) في (مانيتوبا) قد أمرت أمس الخميس جميع سكانها البالغ عددهم خمسة آلاف نسمة بالمغادرة بسبب اقتراب الحرائق من مناطقهم بحيث تبلغ السكان بضرورة مغادرة منازلهم جنوبا حاملين معهم احتياجاتهم الأساسية والتخطيط للمغادرة بحلول منتصف الليل وقد بدأت السلطات بالفعل بإرسال مرضى المستشفيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السياق أفادت قناة الطقس الامريكية بأن دخان حرائق الغابات في كندا بدأ يتمدد إلى مناطق في شمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.
وأضافت القناة "بما أن الجزء الشمالي من الغرب الأوسط هو الأقرب إلى الحرائق المشتعلة في (ساسكاتشوان) و(مانيتوبا) الكنديتين فإن الرياح العاتية تدفع الدخان الكثيف جنوبا باتجاهه وقد دفع هذا إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء في ولاية (ويسكونسن) بأكملها اليوم الجمعة بالإضافة إلى أجزاء من ولايتي (ميشيغان) و(مينيسوتا)".
كما أشارت الى أن سكان مدينة (شيكاغو) بولاية (الينوي) قد يعانون من تدهور جودة الهواء مع امتداد الدخان جنوبا.
وهناك ما يزيد على 170 حريقا مشتعلا في مختلف أنحاء كندا وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات نصفها تقريبا خارج عن السيطرة 22 منها في مقاطعة (مانيتوبا).
ورفعت كندا مستوى التأهب الوطني إلى 5 من 5 وهو مستوى مرتفع بشكل غير معتاد في هذا الوقت المبكر من موسم الحرائق علما انه في العام الماضي لم تصل البلاد إلى هذا المستوى حتى 15 يوليو.
يذكر ان موسم حرائق الغابات في كندا يمتد من مايو إلى سبتمبر وتم تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق في البلاد عام 2023 حيث عم الدخان الخطير سماء معظم أمريكا الشمالية لأشهر. (النهاية) ر س ر / ر ج
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