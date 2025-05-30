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السلطات الكندية تجلي 17 ألف شخص بسبب حرائق الغابات والولايات المتحدة تتأهب للتعامل مع دخانها

السلطات الكندية تجلي 17 ألف شخص بسبب حرائق الغابات والولايات المتحدة تتأهب للتعامل مع دخانها

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) – أصدرت السلطات الكندية اليوم الجمعة أوامر بإخلاء 17 ألف شخص جراء وصول حرائق الغابات فيها الى مقاطعة (مانيتوبا) فيما حذرت مراصد الطقس الامريكية من توجه الدخان الناجم عن تلك الحرائق نحو عدة مناطق بشمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.
ووفقا لشبكة (سي ان ان) الامريكية فقد اندلعت حرائق الغابات الحالية في كندا مطلع الأسبوع وتحديدا بمقاطعة (ساسكاتشوان) قبل ان تمتد الى (مانيتوبا) المجاورة لها.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين كنديين قولهم إن مقاطعة (مانيتوبا) أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب الحرائق كما وافق رئيس الوزراء مارك كارني على إرسال الجيش للمساعدة.
وقال رئيس وزراء المقاطعة واب كينو "هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها (مانيتوبا) في تاريخها الحديث وقد تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين ننقلهم بسرعة نسبية والبالغ عددهم 17 ألف شخص ويسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك كارني وافق على طلبنا".
وكانت مدينة (فلين فلون) في (مانيتوبا) قد أمرت أمس الخميس جميع سكانها البالغ عددهم خمسة آلاف نسمة بالمغادرة بسبب اقتراب الحرائق من مناطقهم بحيث تبلغ السكان بضرورة مغادرة منازلهم جنوبا حاملين معهم احتياجاتهم الأساسية والتخطيط للمغادرة بحلول منتصف الليل وقد بدأت السلطات بالفعل بإرسال مرضى المستشفيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السياق أفادت قناة الطقس الامريكية بأن دخان حرائق الغابات في كندا بدأ يتمدد إلى مناطق في شمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.
وأضافت القناة "بما أن الجزء الشمالي من الغرب الأوسط هو الأقرب إلى الحرائق المشتعلة في (ساسكاتشوان) و(مانيتوبا) الكنديتين فإن الرياح العاتية تدفع الدخان الكثيف جنوبا باتجاهه وقد دفع هذا إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء في ولاية (ويسكونسن) بأكملها اليوم الجمعة بالإضافة إلى أجزاء من ولايتي (ميشيغان) و(مينيسوتا)".
كما أشارت الى أن سكان مدينة (شيكاغو) بولاية (الينوي) قد يعانون من تدهور جودة الهواء مع امتداد الدخان جنوبا.
وهناك ما يزيد على 170 حريقا مشتعلا في مختلف أنحاء كندا وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات نصفها تقريبا خارج عن السيطرة 22 منها في مقاطعة (مانيتوبا).
ورفعت كندا مستوى التأهب الوطني إلى 5 من 5 وهو مستوى مرتفع بشكل غير معتاد في هذا الوقت المبكر من موسم الحرائق علما انه في العام الماضي لم تصل البلاد إلى هذا المستوى حتى 15 يوليو.
يذكر ان موسم حرائق الغابات في كندا يمتد من مايو إلى سبتمبر وتم تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق في البلاد عام 2023 حيث عم الدخان الخطير سماء معظم أمريكا الشمالية لأشهر. (النهاية) ر س ر / ر ج

MENAFN30052025000071011013ID1109618102

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