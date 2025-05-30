موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3233964 الدوحة - أبطال الكويت في رفع الأثقال يحرزون 11 ميدالية متنوعة منها سبع ميداليات ذهبية في البطولة الآسيوية للأساتذة والمقامة في قطر.
3233969 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويقول إنه سيقدم التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق سواء اليوم أو غدا.
3233945 غزة - السلطات الصحية في غزة تسجل وصول 72 شهيدا فلسطينيا و278 مصابا إلى المستشفيات نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.
3233968 عمان - مدني يلقى حفته وثلاثة آخرون يصابون بجروح في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بمحافظتي طرطوس واللاذقية في غرب سوريا.
3233979 واشنطن - السلطات الكندية تصدر أوامر بإخلاء 17 ألف شخص جراء وصول حرائق الغابات فيها الى مقاطعة (مانيتوبا) فيما حذرت مراصد الطقس الامريكية من توجه الدخان الناجم عن تلك الحرائق نحو عدة مناطق بشمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط. (النهاية)
ر ج
3233969 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويقول إنه سيقدم التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق سواء اليوم أو غدا.
3233945 غزة - السلطات الصحية في غزة تسجل وصول 72 شهيدا فلسطينيا و278 مصابا إلى المستشفيات نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.
3233968 عمان - مدني يلقى حفته وثلاثة آخرون يصابون بجروح في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بمحافظتي طرطوس واللاذقية في غرب سوريا.
3233979 واشنطن - السلطات الكندية تصدر أوامر بإخلاء 17 ألف شخص جراء وصول حرائق الغابات فيها الى مقاطعة (مانيتوبا) فيما حذرت مراصد الطقس الامريكية من توجه الدخان الناجم عن تلك الحرائق نحو عدة مناطق بشمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط. (النهاية)
ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين