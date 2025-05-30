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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-05-30 11:16:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3233964 الدوحة - أبطال الكويت في رفع الأثقال يحرزون 11 ميدالية متنوعة منها سبع ميداليات ذهبية في البطولة الآسيوية للأساتذة والمقامة في قطر.
3233969 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويقول إنه سيقدم التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق سواء اليوم أو غدا.
3233945 غزة - السلطات الصحية في غزة تسجل وصول 72 شهيدا فلسطينيا و278 مصابا إلى المستشفيات نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.
3233968 عمان - مدني يلقى حفته وثلاثة آخرون يصابون بجروح في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بمحافظتي طرطوس واللاذقية في غرب سوريا.
3233979 واشنطن - السلطات الكندية تصدر أوامر بإخلاء 17 ألف شخص جراء وصول حرائق الغابات فيها الى مقاطعة (مانيتوبا) فيما حذرت مراصد الطقس الامريكية من توجه الدخان الناجم عن تلك الحرائق نحو عدة مناطق بشمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط. (النهاية)

ر ج


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