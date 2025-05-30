إيران تنتقد تقريرا استخبارتيا نمساويا عن برنامجها النووي يفتقر للمصداقية

استدعت إيران القائم بأعمال سفارة ڤيينا لديها لتقديم احتجاج على تقرير استخباري نمساوي يفيد بأن طهران تواصل تطوير برنامجها النووي العسكري، في وقت تجري مباحثات اميركيية ـ ايرانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ونشرت وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية تقريرها السنوي بشأن التهديدات الإرهابية في العالم، واعتبرت فيه أن «برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية متقدم جدا».

وأشار التقرير إلى أن «جميع الجهود الهادفة إلى منع تسلح إيران، من خلال العقوبات والاتفاقات، أثبتت عدم فعاليتها حتى الآن».

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن التقرير «ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، تم إعداده فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية»، وإنه «يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية». كما طالب الحكومة النمساوية بتقديم توضيحات.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، القائم بأعمال السفارة النمساوية في طهران، لـ«تنقل إليه احتجاج إيران الشديد»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا).

وأوضحت الوكالة أن الوزارة «أشارت خلال اللقاء إلى التناقض التام بين التقرير النمسوي والعديد من التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأتى التقرير الاستخباري النمساوي قبل أيام من إعداد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في ڤيينا، تقريرها الدوري بشأن الأنشطة النووية لايران.