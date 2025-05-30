إيران تنتقد تقريرا استخبارتيا نمساويا عن برنامجها النووي يفتقر للمصداقية

إيران تنتقد تقريرا استخبارتيا نمساويا عن برنامجها النووي يفتقر للمصداقية
استدعت إيران القائم بأعمال سفارة ڤيينا لديها لتقديم احتجاج على تقرير استخباري نمساوي يفيد بأن طهران تواصل تطوير برنامجها النووي العسكري، في وقت تجري مباحثات اميركيية ـ ايرانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
ونشرت وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية تقريرها السنوي بشأن التهديدات الإرهابية في العالم، واعتبرت فيه أن «برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية متقدم جدا».
وأشار التقرير إلى أن «جميع الجهود الهادفة إلى منع تسلح إيران، من خلال العقوبات والاتفاقات، أثبتت عدم فعاليتها حتى الآن».
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن التقرير «ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، تم إعداده فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية»، وإنه «يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية». كما طالب الحكومة النمساوية بتقديم توضيحات.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، القائم بأعمال السفارة النمساوية في طهران، لـ«تنقل إليه احتجاج إيران الشديد»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا).
وأوضحت الوكالة أن الوزارة «أشارت خلال اللقاء إلى التناقض التام بين التقرير النمسوي والعديد من التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية».وأتى التقرير الاستخباري النمساوي قبل أيام من إعداد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في ڤيينا، تقريرها الدوري بشأن الأنشطة النووية لايران.
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