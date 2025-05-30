الكويت بطلا لكأس السلة للمرة الـ 17 في تاريخه

هادي العنزي

توج الكويت بطلا لكأس الاتحاد لكرة السلة بعد تغلبه على القادسية 126-92 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ليحصد "الأبيض" لقبه الـ 17 تواليا، ويجرد "الأصفر" من الكأس التي توج بها الموسم الماضي، فيما حصل كاظمة على المركز الثالث بعد تغلبه على الصليبخات 113-96 في المباراة التي سبقت قمة النهائي.

حضر المباراة الختامية لموسم كرة السلة 2024-2025 رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي والإماراتي لواء م. إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني علاء مدارا، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإمارات عبداللطيف الفردان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ضاري برجس، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، وأمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن.

جاءت المباراة النهائية متكافئة نسبيا في نصفها الأول، مع أفضلية للكويت بطل الدوري، الذي أنهى الربع الأول متقدما بفارق 14 نقطة (28-29)، وحافظ "الأبيض" على تقدمه في الربع الثاني، ليخرج متقدما 58-43.

ضرب "الأبيض" بقوة الربع الثالث مسجلا 40 نقطة، فيما لم يتمكن لاعبو "الأصفر" من تسجيل سوى 20 نقطة، لم تكن كافية لتقليص الفارق (98-63)، ولم يكن الربع الأخير بأفضل من سابقيه للقادسية، بعدما واصل "الأبيض" سيطرته على المباراة مسجلا 28 نقطة، ليخرج فائزا بلقب كأس الاتحاد بجدارة.