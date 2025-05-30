الكويت بطلا لكأس السلة للمرة الـ 17 في تاريخه

الكويت بطلا لكأس السلة للمرة الـ 17 في تاريخه
هادي العنزي
توج الكويت بطلا لكأس الاتحاد لكرة السلة بعد تغلبه على القادسية 126-92 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ليحصد "الأبيض" لقبه الـ 17 تواليا، ويجرد "الأصفر" من الكأس التي توج بها الموسم الماضي، فيما حصل كاظمة على المركز الثالث بعد تغلبه على الصليبخات 113-96 في المباراة التي سبقت قمة النهائي.
حضر المباراة الختامية لموسم كرة السلة 2024-2025 رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي والإماراتي لواء م. إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني علاء مدارا، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإمارات عبداللطيف الفردان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ضاري برجس، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، وأمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن.
جاءت المباراة النهائية متكافئة نسبيا في نصفها الأول، مع أفضلية للكويت بطل الدوري، الذي أنهى الربع الأول متقدما بفارق 14 نقطة (28-29)، وحافظ "الأبيض" على تقدمه في الربع الثاني، ليخرج متقدما 58-43.
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