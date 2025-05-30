المنتخب الوطني يخسر أمام السعودية وديا قبل التصفيات المونديالية

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المنتخب الوطني يخسر أمام السعودية وديا قبل التصفيات المونديالية
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بنتيجة 0-2 أمام نظيره السعودي، في المباراة الودية التي جرت الجمعة على ملعب“إيجو” بنادي الاتفاق في مدينة الدمام، خلف الأبواب المغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وغابت المعلومات عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني والتبديلات بسبب حرص المدير الفني للمنتخب جمال سلامي على سرية التحضيرات قبل استكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، الأمر نفسه انطبق على المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد، وسجل لـ”الأخضر” حسان تمبكتي ومهند آل سعد.
ويقيم المنتخب الوطني اليوم آخر تدريباته في مدينة الدمام السعودية، قبل المغادرة غدا إلى العاصمة العُمانية مسقط، من أجل بدء التدريبات الاستعدادية للمواجهة المقبلة أمام صاحب الضيافة يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساء على ستاد السلطان قابوس.
وخاض المنتخب معسكرا داخليا في عمان عقب انتهاء المنافسات المحلية، قبل أن يستكمله في السعودية ويقيم سلسلة من التدريبات بهدف الاعتياد على الأجواء الحارة والرطوبة العالية، والتي تشابه إلى حد كبير الأجواء في مسقط.
ويتطلع“النشامى” للمنافسة بقوة لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشر لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، علما أن الفوز في المباراتين المقبلتين يضمن له بشكل رسمي التأهل بغض النظر عن بقية نتائج المجموعة.
وتعود بعثة المنتخب الوطني من عُمان إلى المملكة في اليوم التالي من المباراة وتحديدا يوم الجمعة بطائرة خاصة، ليواصل“النشامى” تدريباته من أجل التحضير للمواجهة الأخيرة لحساب ذات المجموعة، حين يواجه المنتخب العراقي يوم العاشر من حزيران (يونيو) المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمباراتي عُمان والعراق، كلا من يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور الدين بني عطية، محمد العمواسي، عبد الله نصيب“ديارا”، يوسف أبو الجزر، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق“شرارة”، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، فيما غاب عن المباراة المدافع يزن العرب لارتباطه مع ناديه، على أن ينضم للتدريبات في عُمان. وغاب عن لقاء المنتخب الوطني ونظيره السعودي بسبب الإصابة اللاعب نزار الرشدان، علما بأنه سيغيب برفقة محمود مرضي عن مباراة عُمان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وكان المنتخب الوطني قد فاز في لقاء الذهاب على المنتخب العُماني بنتيجة 4-0 في العاصمة عمان، وتناوب على تسجيل“الرباعية” يزن النعيمات هدفين ومثلهما لعلي علوان.
مهند جويلس
عمان - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بنتيجة 0-2 أمام نظيره السعودي، في المباراة الودية التي جرت الجمعة على ملعب“إيجو” بنادي الاتفاق في مدينة الدمام، خلف الأبواب المغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وغابت المعلومات عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني والتبديلات بسبب حرص المدير الفني للمنتخب جمال سلامي على سرية التحضيرات قبل استكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، الأمر نفسه انطبق على المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد، وسجل لـ”الأخضر” حسان تمبكتي ومهند آل سعد.
ويقيم المنتخب الوطني اليوم آخر تدريباته في مدينة الدمام السعودية، قبل المغادرة غدا إلى العاصمة العُمانية مسقط، من أجل بدء التدريبات الاستعدادية للمواجهة المقبلة أمام صاحب الضيافة يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساء على ستاد السلطان قابوس.
وخاض المنتخب معسكرا داخليا في عمان عقب انتهاء المنافسات المحلية، قبل أن يستكمله في السعودية ويقيم سلسلة من التدريبات بهدف الاعتياد على الأجواء الحارة والرطوبة العالية، والتي تشابه إلى حد كبير الأجواء في مسقط.
ويتطلع“النشامى” للمنافسة بقوة لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشر لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، علما أن الفوز في المباراتين المقبلتين يضمن له بشكل رسمي التأهل بغض النظر عن بقية نتائج المجموعة.
وتعود بعثة المنتخب الوطني من عُمان إلى المملكة في اليوم التالي من المباراة وتحديدا يوم الجمعة بطائرة خاصة، ليواصل“النشامى” تدريباته من أجل التحضير للمواجهة الأخيرة لحساب ذات المجموعة، حين يواجه المنتخب العراقي يوم العاشر من حزيران (يونيو) المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمباراتي عُمان والعراق، كلا من يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور الدين بني عطية، محمد العمواسي، عبد الله نصيب“ديارا”، يوسف أبو الجزر، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق“شرارة”، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، فيما غاب عن المباراة المدافع يزن العرب لارتباطه مع ناديه، على أن ينضم للتدريبات في عُمان. وغاب عن لقاء المنتخب الوطني ونظيره السعودي بسبب الإصابة اللاعب نزار الرشدان، علما بأنه سيغيب برفقة محمود مرضي عن مباراة عُمان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وكان المنتخب الوطني قد فاز في لقاء الذهاب على المنتخب العُماني بنتيجة 4-0 في العاصمة عمان، وتناوب على تسجيل“الرباعية” يزن النعيمات هدفين ومثلهما لعلي علوان.
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