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المنتخب الوطني يخسر أمام السعودية وديا قبل التصفيات المونديالية

المنتخب الوطني يخسر أمام السعودية وديا قبل التصفيات المونديالية

2025-05-30 11:14:15
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بنتيجة 0-2 أمام نظيره السعودي، في المباراة الودية التي جرت الجمعة على ملعب“إيجو” بنادي الاتفاق في مدينة الدمام، خلف الأبواب المغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وغابت المعلومات عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني والتبديلات بسبب حرص المدير الفني للمنتخب جمال سلامي على سرية التحضيرات قبل استكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، الأمر نفسه انطبق على المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد، وسجل لـ”الأخضر” حسان تمبكتي ومهند آل سعد.
ويقيم المنتخب الوطني اليوم آخر تدريباته في مدينة الدمام السعودية، قبل المغادرة غدا إلى العاصمة العُمانية مسقط، من أجل بدء التدريبات الاستعدادية للمواجهة المقبلة أمام صاحب الضيافة يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساء على ستاد السلطان قابوس.
وخاض المنتخب معسكرا داخليا في عمان عقب انتهاء المنافسات المحلية، قبل أن يستكمله في السعودية ويقيم سلسلة من التدريبات بهدف الاعتياد على الأجواء الحارة والرطوبة العالية، والتي تشابه إلى حد كبير الأجواء في مسقط.
ويتطلع“النشامى” للمنافسة بقوة لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشر لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، علما أن الفوز في المباراتين المقبلتين يضمن له بشكل رسمي التأهل بغض النظر عن بقية نتائج المجموعة.
وتعود بعثة المنتخب الوطني من عُمان إلى المملكة في اليوم التالي من المباراة وتحديدا يوم الجمعة بطائرة خاصة، ليواصل“النشامى” تدريباته من أجل التحضير للمواجهة الأخيرة لحساب ذات المجموعة، حين يواجه المنتخب العراقي يوم العاشر من حزيران (يونيو) المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمباراتي عُمان والعراق، كلا من يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور الدين بني عطية، محمد العمواسي، عبد الله نصيب“ديارا”، يوسف أبو الجزر، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق“شرارة”، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، فيما غاب عن المباراة المدافع يزن العرب لارتباطه مع ناديه، على أن ينضم للتدريبات في عُمان. وغاب عن لقاء المنتخب الوطني ونظيره السعودي بسبب الإصابة اللاعب نزار الرشدان، علما بأنه سيغيب برفقة محمود مرضي عن مباراة عُمان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وكان المنتخب الوطني قد فاز في لقاء الذهاب على المنتخب العُماني بنتيجة 4-0 في العاصمة عمان، وتناوب على تسجيل“الرباعية” يزن النعيمات هدفين ومثلهما لعلي علوان.

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