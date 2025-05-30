إصابة كابتن النشامى حداد بقطع في وتر العرقوب

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إصابة كابتن النشامى حداد بقطع في وتر العرقوب
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
عمان- الغد- تعرض لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد للإصابة أثناء إحماء النشامى قبل انطلاق المواجهة الودية أمام السعودية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الودية مساء الجمعة أمام المنتخب السعودي بهدفين دون رد، ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
جريدة الغد
عمان- الغد- تعرض لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد للإصابة أثناء إحماء النشامى قبل انطلاق المواجهة الودية أمام السعودية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الودية مساء الجمعة أمام المنتخب السعودي بهدفين دون رد، ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
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