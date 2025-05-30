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إصابة كابتن النشامى حداد بقطع في وتر العرقوب

إصابة كابتن النشامى حداد بقطع في وتر العرقوب

2025-05-30 11:14:15
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


عمان- الغد- تعرض لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد للإصابة أثناء إحماء النشامى قبل انطلاق المواجهة الودية أمام السعودية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الودية مساء الجمعة أمام المنتخب السعودي بهدفين دون رد، ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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