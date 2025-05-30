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غيث يتأهل لنهائي وزنه في الدوري العالمي للكراتيه

غيث يتأهل لنهائي وزنه في الدوري العالمي للكراتيه

2025-05-30 11:14:15
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن الخطيب


عمان- تأهل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث اليوم للدور للنهائي لوزن تحت 67 كغم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العالمي المقامة في العاصمة المغربية الرباط، وسيلاقي يوم الأحد متصدر التصنيف العالمي لاعب المنتخب الياباني م سوغو كوزاكي.
وخرج من البطولة اليوم كل من عبد الرحمن حيمور (وزن تحت 55 كغم) وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم). .ويلعب يوم غد لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84كغم)، وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم ).

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