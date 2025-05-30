  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد جدة يهزم القادسية بثلاثية ويتوج بلقب كأس الملك

اتحاد جدة يهزم القادسية بثلاثية ويتوج بلقب كأس الملك

2025-05-30 11:14:14
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه اتحاد جدة للفوز على القادسية 3-1 والتتويج بلقب كأس الملك في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم الجمعة.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 2-1، حيث سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 43، ثم سجل القادسية هدف تقليص الفارق عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول القادسية تعديل النتيجة ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد إيزيكيل فيرنانديز لاعب القادسية في الدقيقة 81 بعد تدخل على حسام عوار لاعب الاتحاد.
وتمكن الاتحاد من استغلال النقص العددي في صفوف فريق القادسية وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريقة بنزيمة.
بهذا الفوز جمع الاتحاد بين ثنائية الدوري والكأس في السعودية، حيث توج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.
وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية بعدما تغلب على العين بثلاثة أهداف نظيفة في مستهل مشواره بالبطولة، ثم فاز على الجندل بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم تغلب على الهلال في دور الثمانية 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ليضرب موعدا مع الشباب في قبل النهائي، حيث تغلب عليه 3-2.
في المقابل، تأهل القادسية لهذا الدور، بعد فوزه على العروبة 4-1 في دور الـ32، ثم تغلب على الوحدة 2-1 في دور الـ16، ثم عبر عقبة التعاون بثلاثية نظيفة في دور الثمانية، قبل أن يفوز على الرائد بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.
واستعان القادسية بخبرات قائده ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد السابق، والذي واجه زميله الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم وقائد الاتحاد، فيما تواجد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في قيادة هجوم القادسية.

وتمتع بنزيمة بمساندة كبيرة من الجناحين موسى ديابي على اليمين وستيفن بيرخفاين على اليسار، فيما تواجد الثنائي نغولو كانتي وفابينيو في منتصف الملعب، وأمامهم حسام عوار كصانع ألعاب.
على الجانب الآخر، تواجد جوليان كينيونيس في قيادة هجوم القادسية مع أوباميانغ، وشهدت الدقائق الأولى ضغطا من جانب الاتحاد الذي حاول تسجيل الهدف الأول المبكر في شباك كوين كاستيليس حارس القادسية.
ولم تشهد الدقائق العشر الأولى تهديدات خطيرة من الجانبين، رغم محاولات الاتحاد للتوغل في عمق دفاع القادسية، الذي بدأ اللقاء بأداء حذر على المستوى الدفاعي.
ومع اعتماد الاتحاد على الكرات العرضية من أجل الوصول إلى شباك القادسية، تألق كاستيليس، حارس القادسية، وأبعد خطر الكرات العرضية في أكثر من مناسبة.
وأهدر موسى ديابي، جناح الاتحاد، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 حينما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة تمكن حارس القادسية من إبعادها بنجاح.
وفي الدقيقة 31 لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو (فار) للتأكد من وجود ضربة جزاء للاتحاد، حيث لمست الكرة يد ناتشو مدافع القادسية، لكن الحكم قرر عدم احتساب الركلة بسبب عدم وجود تعمد.
وواصل الاتحاد ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق كريم بنزيمة، الذي تلقى عرضية من بيرخفاين، ليحولها بالصدر في الشباك.
وبعد تقدمه بات الاتحاد الأكثر خطورة على المستوى الهجومي، في سعيه لتسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 43 سجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق حسام عوار، حيث لعب ديابي عرضية من الجهة اليمنى، ليحولها بنزيمة بضربة رأس تصدى لها كاستيليس، قبل أن ترتد إلى عوار الذي وضعها في الشباك.
واحتسب الحكم ضربة جزاء للقادسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تدخل من مهند الشنقيطي على كاميرون بويرتاس لاعب القادسية داخل منطقة الجزاء، ليترجمها أوباميانغ بنجاح في الشباك مقلصا الفارق.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الاتحاد على القادسية 2-1.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه الهجومي بهدف تسجيل هدف ثالث يؤمن له النتيجة ويضعه على طريق الفوز باللقب، فيما حاول القادسية تدارك ما فاته في الشوط الاول، وحاول التعويض ومجاراة ضغط منافسه.
وأضاع بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد، حينما اصطدمت رأسيته بالعارضة في الدقيقة 49.
وحاول القادسية التقدم وتهديد مرمى بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، لكن الدفاع لم يمنح هجوم القادسية أي فرصة لذلك.
وبمرور الوقت فشلت محاولات القادسية في العودة للقاء وتسجيل هدف التعادل، فيما أهدر ديابي وبيرخفاين العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل الهدف الثالث.
وفي الدقيقة 81 زادت مصاعب القادسية في المباراة بعد تعرض لاعبه إيزكيل فيرنانديز للطرد، بعد تدخله على حسام عوار لاعب الاتحاد، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويخرج مطرودا.
وجاء الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق بنزيمة، حيث تلقى عرضية من الجهة اليسرى من زميله موسى ديابي، ليضع الكرة في الشباك.
وكاد القادسية أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لكن القائم تكفل بالتصدي لتسديدة ناهيتان نانديز، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مؤكدا فوز الاتحاد بالكأس وتحقيق الثنائية المحلية إلى جانب الدوري.

MENAFN30052025000072011014ID1109618065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث