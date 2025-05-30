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جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين

جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين

2025-05-30 11:13:55
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين اللجوء لجولة ثانية لحسم مركز النقيب، إذ لم يتمكن أي من المرشحين السبعة لمركز النقيب من الحصول على الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين (50%+1).
وتقدم المحامي يحيى أبو عبود في نتائج الجولة الأولى بحصوله على 3414 صوتا، وحل المحامي رامي الشواورة في المركز الثاني وحصل على 2172 صوتا، وحل المحامي خلدون النسور في المركز الثالث وحصل على 1834 صوتا، وحل المحامي أشرف الزعبي في المركز الرابع وحصل على 1338 صوتا، وحل في المركز الخامس المحامي داود أبو الحمص وحصل على 33 صوتا، وحل في المركز السادس المحامية رنا التل وحصلت على 16 صوتا، وحل في المركز السابع المحامي فارس اخورشيدة وحصل على 7 أصوات.

ووفقا للعرف النقابي، يتنافس على مركز النقيب في الجولة الثانية الحاصلون على الترتيب الأول والثاني في الجولة الأولى وهما المحامي يحيى أبو عبود والمحامي رامي الشواورة.

وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات 10044 محاميا ومحامية.

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