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غزة تواجه أزمة غذاء كارثية.. وتصعيد الإبادة محاولة لفرض الاستسلام

غزة تواجه أزمة غذاء كارثية.. وتصعيد الإبادة محاولة لفرض الاستسلام

2025-05-30 11:13:48
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


عواصم- على وقع مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني، أمس، في خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في حين بلغ الوضع الصحي والإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الشامل، بفعل سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال وفق ما قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة.
في حين، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار.
وأكدت الحركة في بيان مقتضب، أن المقترح الذي يجري المشاورات حوله قد تسلمته مؤخرا من المبعوث الأميركي ويتكوف عبر الوسطاء.
من جهته، أوضح الثوابتة، أن أزمة غذاء كارثية ومجاعة تواجه قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال إدخال الغذاء بشكل ممنهج، ما أدى إلى مجاعات فعلية.
وأشار إلى أن غياب النظافة وتسرب مياه الصرف الصحي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والهضمية في مراكز الإيواء المكتظة.
وبين أن تدمير مصادر المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، جعل الخدمات الأساسية غير متوفرة لغالبية السكان.
واعتبر أن هذا الوضع لا يمثل فقط كارثة إنسانية، بل هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتقي إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف أن الاحتلال تعمّد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع ارتكاب المجازر بحق السكان والعائلات الفلسطينية في القطاع، وارتكب 15 ألف مجزرة بغزة منذ بدء الإبادة.
وحول استهداف المستشفيات، أكد الثوابتة أن الاستهداف المنهجي للمستشفيات ومراكز الإيواء وقتل الأطفال ليس عشوائيا، بل هو جزء من إستراتيجية ممنهجة لفرض أقصى درجات الألم والدمار، لأهداف مركبة.
وتتمثل هذه الأهداف، وفقًا للثوابتة، في تفريغ الأرض من سكانها عبر القتل الجماعي للأطفال والعائلات لإجبار المدنيين على النزوح القسري، وتدمير شبكات الصمود المجتمعي، بما فيها النظام الصحي ومراكز إيواء النازحين والمدارس والمساجد والكنائس، وشلّ العمل الإنساني والطبي بهدف ترك الجرحى دون علاج، ما يزيد من أعداد الشهداء، ويُعمّق الكارثة، وتحقيق أهداف سياسية باستخدام المعاناة كسلاح تفاوضي، بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراكز الطبية والإنسانية المحمية يمثل جريمة حرب صريحة.
وأكد أن وتيرة جرائم الاحتلال شهدت منذ 18 آذار(مارس) الماضي، تصعيدا دمويا مكثفا لعدة أهداف استراتيجية، منها: فرض معادلة "الاستسلام أو الإبادة" قبيل حلول فصل الصيف، باستخدام التجويع والقصف الوحشي كأداتي ضغط، وضرب ما تبقى من البنية المجتمعية في مدينة رفح، التي أصبحت ملاذًا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين، وشهدت مذبحة كبرى.
وأيضا، إحداث صدمة شاملة بهدف تعطيل أي حلول سياسية أو ميدانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولة تنفيذ عملية تهجير قسري نهائي من غزة، بما يتناقض تماما مع القانون الدولي ويشكل جريمة تهجير جماعي.
الى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل، "ليس فقط في العالم اليوم، بل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان".
وفي رده على أسئلة الصحفيين في جنيف، أمس، قال المتحدث باسم الأوتشا، يانس لاركيه، إن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تفرض إغلاقا وتحكما مشددا" على العملية الإنسانية، وأكد أن كمية المساعدات المسموح لها بدخول القطاع "لا تتجاوز مجرد التغذية بالتنقيط إلى منطقة على شفا مجاعة كارثية".
وبالإضافة إلى ذلك، قال إن حركة المساعدات إلى القطاع وعبره معقدة للغاية ومعرقلة، وتتطلب مجموعات متعددة من الموافقات الإسرائيلية، وأكد أن "التصاريح تُمنح ثم تُسحب مرة أخرى دون تفسير".
وقال لاركيه إن البديل الذي اقترحته إسرائيل، ممثلا فيما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، "ليس محايدا ولا مستقلا ولا عمليا". وذكر أن الاحتياجات يجب أن تكون المعيار الوحيد لتلقي المساعدات، "لا أن يكون ذلك بناء على قدرة الناس على المشي لمسافة 20 كيلومترا".
وأضاف: "ما يفعلونه يائس ومأساوي ومحبط وغير إنساني على الإطلاق".
وقال إن نية الطريقة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات "تبدو وكأنها تقويض توزيع الغذاء الذي تقوم به الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما تتطلبه الحاجة في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على حافة المجاعة الكارثية. يجب إطعام الناس على الفور، ويجب القيام بذلك كل يوم. إن إطعام أسرة اليوم فقط وتركهم يموتون جوعا مجددا غدا لا يفيد".
وقال إن المخاوف بشأن تحويل مسار المساعدات - إلى جهات أخرى - "دون تقديم أدلة جديدة" لا تُبرر إيقاف العملية الإنسانية. وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يُطبقون رقابة صارمة على كل شحنة يتعاملون معها، "ولم نشهد أي تحويل كبير للمساعدات تحت رقابتنا".
وأضاف: "ما يحدث خارج النظام الذي نتحكم فيه ليس من مسؤوليتنا. مسؤوليتنا هي المساعدات التي نجلبها، والتي تخضع لرقابة صارمة".
وقال لاركيه إنه تم الاستيلاء على العديد من المعونات على متن الشاحنات القليلة التي سمح لها بدخول غزة من قبل حشود من الناس، واصفا ذلك بأنه "رد فعل للبقاء على قيد الحياة من قبل أشخاص يائسين يريدون إطعام عائلاتهم وأطفالهم".
وقال إنه لا يلومهم "للحظة واحدة على أخذهم المساعدات التي هي في الأساس ملك لهم، ولكنها لم توزع بالطريقة التي نريدها".
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، إن هذا الوضع مقلق ومحبط بشكل خاص نظرا لوجود أطنان من المساعدات الإنسانية الجاهزة لدخول القطاع، مضيفا أن الوضع يزداد سوءا "دقيقة تلو دقيقة، وليس أسبوعا تلو الآخر".
وقال للصحفيين في جنيف: "إنه جحيم على الأرض. إنه كابوس متواصل. لا أجد كلمات أخرى لوصفه. ما أعرفه هو أن المعاناة هائلة. إنها مستمرة لحظة بلحظة، وتتواصل على الهواء مباشرة على مدار الساعة. يعلم الجميع في العالم بذلك، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الفعل. وهذا أمر محبط ومزعج وغير مقبول".-(وكالات)

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