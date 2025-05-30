غزة تواجه أزمة غذاء كارثية.. وتصعيد الإبادة محاولة لفرض الاستسلام

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غزة تواجه أزمة غذاء كارثية.. وتصعيد الإبادة محاولة لفرض الاستسلام
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
عواصم- على وقع مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني، أمس، في خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في حين بلغ الوضع الصحي والإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الشامل، بفعل سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال وفق ما قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة.
في حين، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار.
وأكدت الحركة في بيان مقتضب، أن المقترح الذي يجري المشاورات حوله قد تسلمته مؤخرا من المبعوث الأميركي ويتكوف عبر الوسطاء.
من جهته، أوضح الثوابتة، أن أزمة غذاء كارثية ومجاعة تواجه قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال إدخال الغذاء بشكل ممنهج، ما أدى إلى مجاعات فعلية.
وأشار إلى أن غياب النظافة وتسرب مياه الصرف الصحي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والهضمية في مراكز الإيواء المكتظة.
وبين أن تدمير مصادر المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، جعل الخدمات الأساسية غير متوفرة لغالبية السكان.
واعتبر أن هذا الوضع لا يمثل فقط كارثة إنسانية، بل هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتقي إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف أن الاحتلال تعمّد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع ارتكاب المجازر بحق السكان والعائلات الفلسطينية في القطاع، وارتكب 15 ألف مجزرة بغزة منذ بدء الإبادة.
وحول استهداف المستشفيات، أكد الثوابتة أن الاستهداف المنهجي للمستشفيات ومراكز الإيواء وقتل الأطفال ليس عشوائيا، بل هو جزء من إستراتيجية ممنهجة لفرض أقصى درجات الألم والدمار، لأهداف مركبة.
وتتمثل هذه الأهداف، وفقًا للثوابتة، في تفريغ الأرض من سكانها عبر القتل الجماعي للأطفال والعائلات لإجبار المدنيين على النزوح القسري، وتدمير شبكات الصمود المجتمعي، بما فيها النظام الصحي ومراكز إيواء النازحين والمدارس والمساجد والكنائس، وشلّ العمل الإنساني والطبي بهدف ترك الجرحى دون علاج، ما يزيد من أعداد الشهداء، ويُعمّق الكارثة، وتحقيق أهداف سياسية باستخدام المعاناة كسلاح تفاوضي، بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراكز الطبية والإنسانية المحمية يمثل جريمة حرب صريحة.
وأكد أن وتيرة جرائم الاحتلال شهدت منذ 18 آذار(مارس) الماضي، تصعيدا دمويا مكثفا لعدة أهداف استراتيجية، منها: فرض معادلة "الاستسلام أو الإبادة" قبيل حلول فصل الصيف، باستخدام التجويع والقصف الوحشي كأداتي ضغط، وضرب ما تبقى من البنية المجتمعية في مدينة رفح، التي أصبحت ملاذًا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين، وشهدت مذبحة كبرى.
وأيضا، إحداث صدمة شاملة بهدف تعطيل أي حلول سياسية أو ميدانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولة تنفيذ عملية تهجير قسري نهائي من غزة، بما يتناقض تماما مع القانون الدولي ويشكل جريمة تهجير جماعي.
الى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل، "ليس فقط في العالم اليوم، بل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان".
وفي رده على أسئلة الصحفيين في جنيف، أمس، قال المتحدث باسم الأوتشا، يانس لاركيه، إن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تفرض إغلاقا وتحكما مشددا" على العملية الإنسانية، وأكد أن كمية المساعدات المسموح لها بدخول القطاع "لا تتجاوز مجرد التغذية بالتنقيط إلى منطقة على شفا مجاعة كارثية".
وبالإضافة إلى ذلك، قال إن حركة المساعدات إلى القطاع وعبره معقدة للغاية ومعرقلة، وتتطلب مجموعات متعددة من الموافقات الإسرائيلية، وأكد أن "التصاريح تُمنح ثم تُسحب مرة أخرى دون تفسير".
وقال لاركيه إن البديل الذي اقترحته إسرائيل، ممثلا فيما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، "ليس محايدا ولا مستقلا ولا عمليا". وذكر أن الاحتياجات يجب أن تكون المعيار الوحيد لتلقي المساعدات، "لا أن يكون ذلك بناء على قدرة الناس على المشي لمسافة 20 كيلومترا".
وأضاف: "ما يفعلونه يائس ومأساوي ومحبط وغير إنساني على الإطلاق".
وقال إن نية الطريقة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات "تبدو وكأنها تقويض توزيع الغذاء الذي تقوم به الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما تتطلبه الحاجة في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على حافة المجاعة الكارثية. يجب إطعام الناس على الفور، ويجب القيام بذلك كل يوم. إن إطعام أسرة اليوم فقط وتركهم يموتون جوعا مجددا غدا لا يفيد".
وقال إن المخاوف بشأن تحويل مسار المساعدات - إلى جهات أخرى - "دون تقديم أدلة جديدة" لا تُبرر إيقاف العملية الإنسانية. وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يُطبقون رقابة صارمة على كل شحنة يتعاملون معها، "ولم نشهد أي تحويل كبير للمساعدات تحت رقابتنا".
وأضاف: "ما يحدث خارج النظام الذي نتحكم فيه ليس من مسؤوليتنا. مسؤوليتنا هي المساعدات التي نجلبها، والتي تخضع لرقابة صارمة".
وقال لاركيه إنه تم الاستيلاء على العديد من المعونات على متن الشاحنات القليلة التي سمح لها بدخول غزة من قبل حشود من الناس، واصفا ذلك بأنه "رد فعل للبقاء على قيد الحياة من قبل أشخاص يائسين يريدون إطعام عائلاتهم وأطفالهم".
وقال إنه لا يلومهم "للحظة واحدة على أخذهم المساعدات التي هي في الأساس ملك لهم، ولكنها لم توزع بالطريقة التي نريدها".
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، إن هذا الوضع مقلق ومحبط بشكل خاص نظرا لوجود أطنان من المساعدات الإنسانية الجاهزة لدخول القطاع، مضيفا أن الوضع يزداد سوءا "دقيقة تلو دقيقة، وليس أسبوعا تلو الآخر".
وقال للصحفيين في جنيف: "إنه جحيم على الأرض. إنه كابوس متواصل. لا أجد كلمات أخرى لوصفه. ما أعرفه هو أن المعاناة هائلة. إنها مستمرة لحظة بلحظة، وتتواصل على الهواء مباشرة على مدار الساعة. يعلم الجميع في العالم بذلك، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الفعل. وهذا أمر محبط ومزعج وغير مقبول".-(وكالات)
جريدة الغد
عواصم- على وقع مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني، أمس، في خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في حين بلغ الوضع الصحي والإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الشامل، بفعل سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال وفق ما قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة.
في حين، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار.
وأكدت الحركة في بيان مقتضب، أن المقترح الذي يجري المشاورات حوله قد تسلمته مؤخرا من المبعوث الأميركي ويتكوف عبر الوسطاء.
من جهته، أوضح الثوابتة، أن أزمة غذاء كارثية ومجاعة تواجه قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال إدخال الغذاء بشكل ممنهج، ما أدى إلى مجاعات فعلية.
وأشار إلى أن غياب النظافة وتسرب مياه الصرف الصحي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والهضمية في مراكز الإيواء المكتظة.
وبين أن تدمير مصادر المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، جعل الخدمات الأساسية غير متوفرة لغالبية السكان.
واعتبر أن هذا الوضع لا يمثل فقط كارثة إنسانية، بل هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتقي إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف أن الاحتلال تعمّد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع ارتكاب المجازر بحق السكان والعائلات الفلسطينية في القطاع، وارتكب 15 ألف مجزرة بغزة منذ بدء الإبادة.
وحول استهداف المستشفيات، أكد الثوابتة أن الاستهداف المنهجي للمستشفيات ومراكز الإيواء وقتل الأطفال ليس عشوائيا، بل هو جزء من إستراتيجية ممنهجة لفرض أقصى درجات الألم والدمار، لأهداف مركبة.
وتتمثل هذه الأهداف، وفقًا للثوابتة، في تفريغ الأرض من سكانها عبر القتل الجماعي للأطفال والعائلات لإجبار المدنيين على النزوح القسري، وتدمير شبكات الصمود المجتمعي، بما فيها النظام الصحي ومراكز إيواء النازحين والمدارس والمساجد والكنائس، وشلّ العمل الإنساني والطبي بهدف ترك الجرحى دون علاج، ما يزيد من أعداد الشهداء، ويُعمّق الكارثة، وتحقيق أهداف سياسية باستخدام المعاناة كسلاح تفاوضي، بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراكز الطبية والإنسانية المحمية يمثل جريمة حرب صريحة.
وأكد أن وتيرة جرائم الاحتلال شهدت منذ 18 آذار(مارس) الماضي، تصعيدا دمويا مكثفا لعدة أهداف استراتيجية، منها: فرض معادلة "الاستسلام أو الإبادة" قبيل حلول فصل الصيف، باستخدام التجويع والقصف الوحشي كأداتي ضغط، وضرب ما تبقى من البنية المجتمعية في مدينة رفح، التي أصبحت ملاذًا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين، وشهدت مذبحة كبرى.
وأيضا، إحداث صدمة شاملة بهدف تعطيل أي حلول سياسية أو ميدانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولة تنفيذ عملية تهجير قسري نهائي من غزة، بما يتناقض تماما مع القانون الدولي ويشكل جريمة تهجير جماعي.
الى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل، "ليس فقط في العالم اليوم، بل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان".
وفي رده على أسئلة الصحفيين في جنيف، أمس، قال المتحدث باسم الأوتشا، يانس لاركيه، إن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تفرض إغلاقا وتحكما مشددا" على العملية الإنسانية، وأكد أن كمية المساعدات المسموح لها بدخول القطاع "لا تتجاوز مجرد التغذية بالتنقيط إلى منطقة على شفا مجاعة كارثية".
وبالإضافة إلى ذلك، قال إن حركة المساعدات إلى القطاع وعبره معقدة للغاية ومعرقلة، وتتطلب مجموعات متعددة من الموافقات الإسرائيلية، وأكد أن "التصاريح تُمنح ثم تُسحب مرة أخرى دون تفسير".
وقال لاركيه إن البديل الذي اقترحته إسرائيل، ممثلا فيما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، "ليس محايدا ولا مستقلا ولا عمليا". وذكر أن الاحتياجات يجب أن تكون المعيار الوحيد لتلقي المساعدات، "لا أن يكون ذلك بناء على قدرة الناس على المشي لمسافة 20 كيلومترا".
وأضاف: "ما يفعلونه يائس ومأساوي ومحبط وغير إنساني على الإطلاق".
وقال إن نية الطريقة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات "تبدو وكأنها تقويض توزيع الغذاء الذي تقوم به الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما تتطلبه الحاجة في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على حافة المجاعة الكارثية. يجب إطعام الناس على الفور، ويجب القيام بذلك كل يوم. إن إطعام أسرة اليوم فقط وتركهم يموتون جوعا مجددا غدا لا يفيد".
وقال إن المخاوف بشأن تحويل مسار المساعدات - إلى جهات أخرى - "دون تقديم أدلة جديدة" لا تُبرر إيقاف العملية الإنسانية. وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يُطبقون رقابة صارمة على كل شحنة يتعاملون معها، "ولم نشهد أي تحويل كبير للمساعدات تحت رقابتنا".
وأضاف: "ما يحدث خارج النظام الذي نتحكم فيه ليس من مسؤوليتنا. مسؤوليتنا هي المساعدات التي نجلبها، والتي تخضع لرقابة صارمة".
وقال لاركيه إنه تم الاستيلاء على العديد من المعونات على متن الشاحنات القليلة التي سمح لها بدخول غزة من قبل حشود من الناس، واصفا ذلك بأنه "رد فعل للبقاء على قيد الحياة من قبل أشخاص يائسين يريدون إطعام عائلاتهم وأطفالهم".
وقال إنه لا يلومهم "للحظة واحدة على أخذهم المساعدات التي هي في الأساس ملك لهم، ولكنها لم توزع بالطريقة التي نريدها".
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، إن هذا الوضع مقلق ومحبط بشكل خاص نظرا لوجود أطنان من المساعدات الإنسانية الجاهزة لدخول القطاع، مضيفا أن الوضع يزداد سوءا "دقيقة تلو دقيقة، وليس أسبوعا تلو الآخر".
وقال للصحفيين في جنيف: "إنه جحيم على الأرض. إنه كابوس متواصل. لا أجد كلمات أخرى لوصفه. ما أعرفه هو أن المعاناة هائلة. إنها مستمرة لحظة بلحظة، وتتواصل على الهواء مباشرة على مدار الساعة. يعلم الجميع في العالم بذلك، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الفعل. وهذا أمر محبط ومزعج وغير مقبول".-(وكالات)
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