ترامب يؤكد أن الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبا جدا

ترامب يؤكد أن الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبا جدا
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في قطاع غزة بات "قريبا جدا".
وقال ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي "هم قريبون جدا من اتفاق حول غزة"، مضيفا "سنبلغكم (التطورات) خلال اليوم أو ربما غدا (السبت). لدينا فرصة للتوصل الى اتفاق".
وكانت حركة حماس، قد قالت مساء الجمعة، إنّها ما تزال تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار والذي تسلمته من مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقالت إنه لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، .
وتتضمن الخطة، التي تقول إن ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت حماس إنها تراجع الخطة وسترد عليها اليوم الجمعة أو غدا السبت.-(وكالات)
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