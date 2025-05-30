ترامب يؤكد أن الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبا جدا

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في قطاع غزة بات "قريبا جدا".

وقال ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي "هم قريبون جدا من اتفاق حول غزة"، مضيفا "سنبلغكم (التطورات) خلال اليوم أو ربما غدا (السبت). لدينا فرصة للتوصل الى اتفاق".



وكانت حركة حماس، قد قالت مساء الجمعة، إنّها ما تزال تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار والذي تسلمته من مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقالت إنه لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.



وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، .



وتتضمن الخطة، التي تقول إن ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس إنها تراجع الخطة وسترد عليها اليوم الجمعة أو غدا السبت.-(وكالات)